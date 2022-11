Mundial Qatar 2022: Uruguay y Corea del Sur empataron 0 a 0

Por Alan Fox

El seleccionado de Uruguay igualó hoy sin goles ante Corea del Sur en un partido parejo pero en el que tuvo las dos situaciones más claras con dos tiros en los palos.

En el inicio del grupo H del Mundial de Qatar 2022, la «Celeste» fue la que más cerca estuvo de romper el cero con un cabezazo de Diego Godín, defensor de Vélez Sarsfield, a los 43 minutos del primer tiempo y con un remate del crack de Real Madrid Federico Valverde, a dos minutos del final.

Pese a la presencia de grandes figuras como Luis Suárez y el propio Valverde entre los uruguayos y de Son Heungmin en el equipo asiático, el cero no se pudo quebrar en el encuentro disputado Education City de la localidad de Al Rayán, que lució casi al tope de su capacidad de 44 mil espectadores.

En el debut mundialista de Uruguay fueron titulares Sergio Rochet, el arquero que le sacó el puesto al histórico Fernando Muslera, Godín, de escasa actividad durante el semestre en Vélez Sarsfield, y Luis Suárez, el máximo goleador de la historia del seleccionado.

Además, el juvenil de Manchester United Facundo Pellistri le ganó el lugar a Giorgian de Arrascaeta, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, y al riverplatense Nicolás De la Cruz.

El futbolista del «Millonario» fue suplente -junto al arquero de Independiente Sebastián Sosa- pero ingresó a diez minutos del final.

Son Heungmin, la estrella de Corea del Sur y figura de Tottenham, jugó con la máscara de protección tras ser operado de la fractura en la órbita del ojo izquierdo que sufrió el pasado 1 de noviembre en un partido de Liga de Campeones de Europa.

Corea del Sur también creó una gran oportunidad, a los 34 minutos de la primera parte, en los pies del centrodelantero Hwang que recibió en soledad casi en el punto del penal pero mandó la pelota por arriba del arco de Sergio Rochet.

En un primer tiempo muy parejo y estudiado, ambos equipos se fueron al descanso con la sensación de que podrían haber marcado un gol clave para el resto del encuentro.

Para la segunda etapa, el «Tornado» Alonso, aquel delantero que jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata y ahora conduce a Uruguay tras el largo proceso de Oscar Washington Tabárez, dispuso el ingreso de Edinson Cavani por un ausente Suárez, quien nunca pudo liberarse de la marca surcoreana.

Uruguay tuvo más la pelota en la parte final pero no encontró los caminos para generar peligro en el área rival.

El equipo del portugués hace gala de su orden y disciplina táctica pero para atacar depende mucho de lo que puedan hacer Son por la izquierda y Na Sangho por el sector opuesto y de los tiros de afuera del área.

Sobre el cierre, «Pajarito» Valverde, luego de un partido incómodo por partir desde el sector izquierdo, sacó a relucir el excelente remate de media distancia que demuestra con la camiseta de Real Madrid pero la pelota pegó cerca del vértice del ángulo derecho y le ahogó el gol de lo que podría haber sido una agónica victoria.

La «Celeste» mereció algo más pero quedó bien parada de cara al segundo encuentro que será ante Portugal, mientras que Corea del Sur avisó que será un duro rival y peleará hasta el final por un lugar en los octavos de final.

-Síntesis-

Uruguay: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathías Olivera; Federico Valverde, Mathías Vecino, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez. DT: Diego Alonso.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon y Kim Jinsu; Hwang Inbeom y Jung Woo Young; Son Heungmin, Lee Jaesung, Na Sangho; y Hwang Uijo. DT: Paulo Bento.

Cambios: en el segundo tiempo, 19m. Edinson Cavani por Suárez (U); 29m. Guesung Cho por Hwang (C), Junho Son por Jaesung (C) y Kangin Lee por Sangho (C); 33m. Matías Viña por Olivera (U) y Nicolás De La Cruz por Vecino (U); 43m. Guillermo Varela por Pellistri (U)

Amonestados: Cáceres (U); Guesung Cho (C)

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Education City.