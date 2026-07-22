Moody’s mejoró la nota de Argentina y elevó la perspectiva económica

Moody’s mejoró la calificación de la deuda argentina y elevó la perspectiva a positiva. La agencia destacó el superávit fiscal, la baja de la inflación y las reformas económicas como factores clave para reducir el riesgo de incumplimiento.

La agencia internacional Moody’s Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de Argentina y elevó la perspectiva del país de estable a positiva, al considerar que el riesgo de incumplimiento disminuyó de manera significativa. La consultora subió las calificaciones de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3, una decisión que fue celebrada por el Gobierno nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo destacaron el anuncio como una señal favorable para la recuperación de la confianza financiera. La calificadora sostuvo que la estabilización macroeconómica argentina superó la etapa inicial del ajuste y comenzó a reflejar mejoras más sostenidas en los fundamentos económicos.

Entre los factores que impulsaron la mejora, Moody’s mencionó los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación y el avance de las reformas orientadas a una mayor liberalización económica.

Según el informe de la agencia, estos elementos fortalecen la credibilidad de la política económica y contribuyen a reducir la volatilidad macroeconómica. También destacó una mejora en la posición externa del país, impulsada por el crecimiento de las exportaciones y el aumento de inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía y minería.

La calificadora también modificó el techo de calificación para la deuda argentina. En moneda local pasó de B1 a Ba3, mientras que en moneda extranjera subió de B2 a B1.

Moody’s señaló además que la recapitalización del Banco Central y la reducción de pasivos dentro del sector público aumentaron la capacidad de maniobra de la política económica. A esto sumó el impacto de la baja de la inflación sobre la recuperación de los ingresos reales y la confianza de consumidores e inversores.

La perspectiva positiva refleja la posibilidad de nuevas mejoras en la evaluación crediticia argentina si continúan la estabilización económica y los cambios estructurales en las cuentas públicas y externas.

Sin embargo, la agencia advirtió que todavía existen riesgos vinculados al escenario político, especialmente de cara a las elecciones generales de 2027. De todos modos, consideró que el rango de posibles cambios en la política económica se redujo respecto de períodos anteriores, aumentando la probabilidad de continuidad del rumbo actual.

En sus proyecciones, Moody’s estimó que la economía argentina crecerá alrededor de 3,4% durante 2026 y 3,5% en 2027, en un escenario marcado por la recuperación de la actividad y una mayor estabilidad macroeconómica.