Las cinco teorías conspirativas que surgieron tras la final del Mundial

Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas sobre un supuesto fraude. Desde un pacto entre la FIFA y la UEFA hasta una pelota «teledirigida», ninguna de las versiones cuenta con pruebas que las respalden.

La derrota de la Selección argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo. En las horas posteriores al partido comenzaron a multiplicarse en redes sociales publicaciones que impulsaron distintas teorías conspirativas sobre el resultado, muchas de las cuales acumularon millones de reproducciones en plataformas como TikTok, X e Instagram.

Ninguna de estas versiones cuenta con pruebas que las respalden ni fue confirmada por organismos oficiales, la FIFA, la AFA o los protagonistas de la final. Sin embargo, el fenómeno volvió a mostrar cómo las especulaciones y la desinformación pueden viralizarse rápidamente tras eventos deportivos de gran repercusión.

1. El supuesto pacto entre la FIFA y la UEFA

La teoría más difundida sostiene que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría favorecido a España como parte de un acuerdo político con las federaciones europeas para garantizar su continuidad al frente del organismo en futuras elecciones.

Quienes impulsan esta versión afirman que la coronación española habría sido parte de una negociación interna dentro del fútbol mundial, aunque no existe ninguna evidencia que respalde esa hipótesis.

2. La falsa versión sobre el FBI y Claudio «Chiqui» Tapia

Otra de las historias que ganó repercusión asegura que agentes del FBI intentaron detener al presidente de la AFA, Claudio Tapia, antes del encuentro, generando una supuesta desestabilización en el plantel argentino.

Hasta el momento no existe registro oficial, documentación, imágenes ni declaraciones de autoridades estadounidenses que avalen esa versión, que fue difundida principalmente a través de transmisiones en redes sociales.

3. La bandera de Malvinas y una supuesta advertencia de la FIFA

Otra hipótesis vincula la derrota con la bandera de las Islas Malvinas que futbolistas argentinos exhibieron tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales.

Según esa versión, la FIFA habría buscado evitar una nueva exhibición durante una eventual consagración en Estados Unidos. Sin embargo, el organismo nunca emitió comunicados en ese sentido y no existe evidencia de sanciones o advertencias relacionadas con ese episodio.

4. Lesiones, apuestas y presuntas presiones

Algunos usuarios también relacionaron las lesiones sufridas por varios futbolistas argentinos durante la final con un supuesto entramado de apuestas deportivas internacionales.

Las publicaciones incluso mencionan presiones sobre jugadores que militan en clubes europeos, aunque no aportan pruebas que permitan sostener esas acusaciones.

5. La insólita teoría de la pelota «teledirigida»

Entre las versiones más llamativas apareció la que afirma que el balón oficial del Mundial contenía un dispositivo capaz de modificar su trayectoria de manera remota para beneficiar a España.

La teoría se volvió viral en TikTok y fue replicada en numerosos videos, aunque no tiene ningún sustento técnico. La pelota utilizada en el Mundial incorpora sensores para recopilar datos de juego y asistir al sistema de fuera de juego semiautomático, una tecnología informada por la FIFA antes del inicio del torneo, pero no existe evidencia de que pueda alterar la trayectoria del balón.

Especialistas en desinformación advierten que este tipo de teorías suelen multiplicarse después de acontecimientos deportivos de alto impacto emocional. La combinación de algoritmos, contenido viral y publicaciones sin verificar favorece la circulación de versiones falsas que rápidamente alcanzan a millones de usuarios.