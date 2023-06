Mirtha disconforme y sorprendida por la estatua en Villa Cañás

Por Ale Pombo

La conductora Mirtha Legrand se mostró sorprendida por la estatua que habían hecho en su honor en su ciudad natal, Villa Cañás, de la provincia de Santa Fe y aseguró que no le «gustó», ya que se ve «rarísima».

La diva opinó en Polémica en el Bar, el programa que conduce su hija, Marcela Tinayre, por las noches de América, y dejó en claro que no estaba conforme.

«¿Qué es ese monstruo?», le preguntó Tinayre a su madre. «No sé quién la hizo, no me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: ´Muchas gracias´», opinó Mirtha, siendo políticamente correcta.

Pero su hija insistió: «¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!». Y la diva, entre risas, contestó: «Y bueno, ¿Qué querés que haga, Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua».

«Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía», agregó la diva.

El artista que realizó la estatua es el cordobés Daniel Melero, que fue convocado para homenajear a la diva en el festejo por los 121 años de la localidad santafesina.

«Se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda adentro del salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce que queda afuera», detalló el artista.

Melero tardó dos meses y medio para realizar estas obras, donde Mirtha aparece sentada en una silla: «Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo».