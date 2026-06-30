Conmoción en Mónaco: atentado con explosivos hirió a un magnate ucraniano

Un paquete bomba explotó frente a un edificio residencial de lujo en Mónaco y dejó tres heridos graves, entre ellos el empresario ucraniano Vadim Yermolaiev. La Policía busca al sospechoso, mientras las autoridades investigan el primer ataque de este tipo registrado en la historia del principado.

Un presunto atentado con paquete bomba sacudió este lunes por la noche al Principado de Mónaco y dejó tres personas gravemente heridas, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Yermolaiev. Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda del sospechoso, que fue captado por cámaras de seguridad dejando el artefacto explosivo frente a un edificio residencial antes de huir hacia Francia.

La explosión ocurrió cerca de las 21.15 (hora local) en el acceso al edificio Sun’s Palace, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de los Molinos, una de las zonas más exclusivas del principado. Según la investigación preliminar, el atacante abandonó una mochila o paquete cargado con explosivos y metralla en el vestíbulo del inmueble.

Entre los heridos se encuentran dos adultos, un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, además de un adolescente de 13 años. Los dos mayores fueron trasladados en estado crítico a hospitales de la ciudad francesa de Niza, mientras que el menor quedó internado en el hospital Lenval. La prensa local identificó a uno de los lesionados como el empresario ucraniano Vadim Yermolaiev, uno de los hombres más acaudalados de su país.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, calificó el episodio como un hecho «sin precedentes» para el principado. «Es la primera vez que, hasta donde sé, ocurre un acto de esta naturaleza en Mónaco», afirmó el funcionario, quien además confirmó que se reforzaron las medidas de seguridad en todo el territorio.

Las primeras pericias indican que el artefacto era de fabricación casera y contenía pernos, bolas metálicas y otros elementos destinados a maximizar el daño. Además de los tres heridos graves, otras cuatro personas recibieron atención médica por lesiones menores y por el impacto de los cristales rotos tras la explosión.

Las autoridades monegascas y francesas trabajan de manera conjunta para identificar y detener al autor del ataque. Por el momento, no se informó sobre el móvil del atentado, aunque medios europeos señalan que los investigadores analizan si se trató de un ataque dirigido específicamente contra Yermolaiev.

El príncipe Alberto II condenó el hecho y lo definió como un «crimen odioso», al tiempo que aseguró que todos los recursos del Estado fueron movilizados para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad en el principado.