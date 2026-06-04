Miles de personas marcharon por Ni Una Menos en todo el país

Ni Una Menos volvió a movilizarse en todo el país a once años del primer 3J. Miles de personas reclamaron justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero, en una jornada marcada por críticas al Gobierno y pedidos contra la violencia de género.

Miles de personas participaron este miércoles de una nueva movilización de Ni Una Menos en distintos puntos del país, al cumplirse un nuevo aniversario del primer 3J. La jornada estuvo atravesada por los reclamos de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, y sumó fuertes críticas al Gobierno nacional por las políticas vinculadas a género y derechos sociales.

La concentración principal se realizó frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, donde desde las 17 comenzaron a reunirse organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones sociales y partidos políticos.

La marcha fue encabezada por el colectivo Ni Una Menos y contó además con la participación de la CGT, la CTA y distintos espacios políticos y de derechos humanos.

Bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”, la movilización volvió a poner en agenda el reclamo contra la violencia de género y los crímenes de odio.

Durante el acto central se leyó un documento conjunto en el que las organizaciones remarcaron que el movimiento continúa movilizándose “contra las violencias hacia mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y personas no binaries”.

“Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todas las que ya no están”, expresaron desde el escenario montado frente al Palacio Legislativo.

Uno de los casos más mencionados durante la jornada fue el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo femicidio generó conmoción nacional en los últimos días.

También hubo pedidos de justicia por Dulce María Beatriz Candia, asesinada en Misiones, y por Noelia Carolina Romero, víctima de un femicidio en Temperley.

Las organizaciones convocantes señalaron además que actualmente en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas y cuestionaron el impacto del ajuste económico y social sobre mujeres y diversidades.

“El Estado es responsable. Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio”, fue una de las consignas más repetidas durante la movilización.

En paralelo, se realizaron marchas y concentraciones en distintas provincias del país. En Córdoba, una de las movilizaciones estuvo encabezada por familiares de Agostina Vega.

“Queremos justicia por mi nieta y que caigan todos los que tengan que caer”, expresó Elizabeth, familiar de la adolescente asesinada.

También hubo convocatorias en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias.

La jornada generó además importantes complicaciones de tránsito en el centro porteño, con cortes y desvíos alrededor del Congreso, Plaza de Mayo y la zona de Tribunales.