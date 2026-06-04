El duro testimonio de Rocío Igarzabal en el aniversario de Ni Una Menos

Rocío Igarzabal reveló que sufrió abusos sexuales durante su infancia por parte de una persona de confianza. La actriz compartió un fuerte testimonio en redes sociales en el marco de un nuevo aniversario de #NiUnaMenos y pidió visibilizar la violencia contra niñas y mujeres.

La actriz Rocío Igarzabal reveló este miércoles que sufrió abusos sexuales durante su infancia por parte de una “persona de confianza” y contó que logró hablar de lo ocurrido recién en su adultez. El testimonio fue publicado en sus redes sociales en el marco de un nuevo aniversario del movimiento #NiUnaMenos.

“Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí”, escribió la artista, reconocida por su participación en la serie juvenil Casi Ángeles.

En el mensaje, Igarzabal relató que durante muchos años creció “creyendo que tenía la culpa” y explicó que el silencio estuvo atravesado por la vergüenza y el miedo.

“Me quedé callada. Lo conté de grande”, expresó en una publicación acompañada por fotografías de su infancia.

La actriz también contó que las consecuencias del abuso impactaron en distintos aspectos de su vida y señaló que desarrolló trastornos alimenticios como parte de ese proceso.

“Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira, una impotencia y mucha angustia”, escribió.

En su reflexión, Igarzabal destacó que pudo salir adelante gracias a haber pedido ayuda y remarcó la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

“Yo pude salir porque pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”, sostuvo.

Además, recordó a las víctimas que no lograron superar situaciones similares y vinculó su mensaje al reclamo colectivo de #NiUnaMenos.

“Hay mujeres y niñas que no pudieron tener ganas de vivir porque les robaron la vida. Hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo”, manifestó.

La publicación generó una amplia repercusión en redes sociales, donde colegas, artistas y seguidores expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento hacia la actriz.

Sobre el final del posteo, Igarzabal compartió además un video de su infancia y cerró el mensaje con una consigna vinculada al movimiento feminista: “Por mi Rochi de cinco años. Por todas las que ya no están. Ni una menos”.