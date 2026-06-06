Miles de fanáticos despedirán al Indio Solari en Parque Domínico

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio popular del músico se realizará este domingo en el Polideportivo Gatica de Avellaneda. Habrá un fuerte operativo de seguridad y se espera la llegada de miles de fanáticos de todo el país.

La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que el velatorio popular del histórico músico se realizará este domingo desde las 11 en el Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Domínico, partido bonaerense de Avellaneda. El homenaje permitirá que miles de fanáticos puedan despedirse del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el viernes a los 77 años.

El operativo de seguridad previsto para la jornada incluirá al menos 1.500 efectivos desplegados en las inmediaciones del predio conocido como “Parque de los Derechos del Trabajador”, situado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000.

La definición llegó luego de varias horas de incertidumbre y distintas alternativas evaluadas tanto por el entorno del artista como por autoridades nacionales y dirigentes políticos.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, había señalado un comunicado difundido el viernes en la cuenta oficial de Instagram @indiosolarioficial.

La posibilidad de realizar el homenaje en el Congreso de la Nación fue una de las primeras opciones que tomó fuerza durante la tarde del viernes. La iniciativa había sido impulsada por diputados de Unión por la Patria y por el radical Pablo Juliano.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó esa alternativa al argumentar que el Palacio Legislativo “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

Más tarde surgieron otras posibilidades, entre ellas los estadios de Racing y Huracán, aunque finalmente la familia optó por el predio de Avellaneda.

En paralelo, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, había confirmado que el Gobierno puso a disposición Tecnópolis para organizar el velatorio. El funcionario indicó además que, en caso de concretarse allí, la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal.

La muerte del Indio Solari provocó una conmoción masiva en todo el país. Desde el viernes se multiplicaron los homenajes espontáneos en plazas, parques y espacios públicos, especialmente en la Plaza de Mayo, donde miles de seguidores participaron de una multitudinaria “Misa Ricotera”.

El músico falleció en su casa de Parque Leloir como consecuencia de un ACV hemorrágico, según determinaron los resultados preliminares de la autopsia realizada por orden judicial.

Considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, Solari construyó un fenómeno cultural único alrededor de su obra junto a Los Redondos y luego como líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Se espera que durante el velatorio de este domingo lleguen fanáticos desde distintos puntos del país para participar del último adiós a uno de los artistas más convocantes y emblemáticos de la música argentina.