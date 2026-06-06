Convocan a familias puntanas para brindarle hogar a una niña de 10 años que quieren que la adopten

El Registro Único de Postulantes para Adopción de San Luis abrió una convocatoria para encontrar una familia para una niña de 10 años. La menor está escolarizada, practica básquet y espera integrarse a un hogar que le brinde contención, afecto y estabilidad.

El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) lanzó una convocatoria pública dirigida a personas, parejas y familias radicadas en San Luis interesadas en adoptar a una niña de 10 años. El objetivo es encontrar un entorno familiar estable y afectivo que pueda acompañar su crecimiento y desarrollo integral.

Según informó el organismo judicial, la menor se encuentra escolarizada de acuerdo a su edad y participa activamente en distintas actividades recreativas. Entre sus intereses favoritos se destacan escuchar música, jugar al básquet, salir de compras y disfrutar de paseos en plazas y espacios al aire libre.

Además, desde el RUA señalaron que la niña manifestó su deseo de integrarse a una familia conformada por una mamá y un papá, aunque aclararon que la convocatoria permanece abierta a todas aquellas personas que puedan ofrecer un contexto de contención emocional, respeto y acompañamiento.

Los postulantes deberán acreditar disponibilidad afectiva y recursos suficientes para garantizar estabilidad socioemocional y sostener el proceso de crianza respetando la historia de vida de la menor.

La convocatoria se enmarca dentro de las políticas impulsadas por el Poder Judicial de San Luis para promover adopciones responsables y visibilizar situaciones de niños, niñas y adolescentes que esperan una familia.

Desde el organismo remarcaron la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la empatía y el compromiso a largo plazo, especialmente en casos de niños mayores de seis años, donde los procesos suelen presentar mayores dificultades para concretarse.

Las personas interesadas pueden solicitar información o iniciar el proceso de postulación comunicándose con cualquiera de las sedes del Registro Único de Postulantes para Adopción, que atienden de lunes a viernes de 8 a 14.

En la Primera Circunscripción Judicial, correspondiente a la ciudad de San Luis, las consultas se reciben en la sede ubicada en calle 9 de Julio 934, planta baja, o a través del correo electrónico regadopsl@justiciasanluis.gov.ar.

En Villa Mercedes, la Segunda Circunscripción funciona en Lavalle, extremo sur, Parque Costanera Río V, mediante el mail regadopvm@justiciasanluis.gov.ar.

Por su parte, la Tercera Circunscripción, ubicada en el edificio Multifuero de Santa Rosa sobre Autopista 55 y Serranías Puntanas, recibe consultas a través de regadopcon@justiciasanluis.gov.ar.

La Justicia puntana recordó además que cada convocatoria busca priorizar el derecho de niños y adolescentes a vivir y desarrollarse dentro de un ámbito familiar seguro y estable.