“Inmortal” y “antológico”: así reaccionó la prensa internacional ante Lio Messi

La prensa internacional se rindió nuevamente ante Lionel Messi tras su doblete frente a Austria en el Mundial 2026. Medios de Europa y América lo calificaron como “inmortal”, “antológico” y “leyenda de leyendas”, destacando su vigencia a los 38 años.

La actuación de Lionel Messi en el triunfo de la Selección argentina por 2-0 ante Austria, con un doblete que aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, volvió a generar una ola de elogios en la prensa internacional, que destacó su vigencia y su impacto decisivo en el torneo.

Los principales medios deportivos del mundo reaccionaron con asombro ante el rendimiento del capitán argentino, que ya había brillado en el debut ante Argelia con un triplete y que ahora volvió a ser determinante para la Scaloneta en el Grupo J.

En Austria, el diario Krone Zeitung reflejó la resignación local con una frase contundente: “Simplemente no puede evitarlo”, en referencia al nivel del rosarino.

Desde el propio país anfitrión del rival, Die Presse tituló: “Fiesta de Messi: Argentina derrota a Austria 2-0”, y destacó que “no hubo quien detuviera al creador de juego”.

En España, la cobertura fue igual de contundente. Mundo Deportivo calificó su actuación como “Messi es una locura” y lo describió como “inmortal”. Marca, por su parte, apeló a expresiones de impacto como “¡Antológico!” y “Para frotarse los ojos”, en alusión a su vigencia a los 39 años.

También AS se sumó a los elogios con una frase categórica: “¡Leyenda de leyendas!”, resaltando el peso histórico del capitán argentino en la Copa del Mundo.

En Italia, La Gazzetta dello Sport afirmó que “Messi es imparable” y lo definió como “la luz indiscutible” de una Argentina sólida, aunque no especialmente brillante más allá de su figura.

La repercusión cruzó el Atlántico. The Athletic, sección deportiva de The New York Times, se preguntó: “¿Cómo es que Lionel Messi está dominando la Copa del Mundo a los 38 años?”, mientras que el medio brasileño UOL Esporte comparó su influencia con la de Cristiano Ronaldo en Portugal.

En conjunto, las coberturas reflejan una coincidencia global: más allá de las fronteras y los idiomas, el mundo del fútbol volvió a detenerse ante una nueva actuación decisiva de Lionel Messi.