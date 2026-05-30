Milei volverá a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar de los festejos por el Día de la Independencia. La gira, que aún se encuentra en planificación, podría incluir reuniones con empresarios e inversores y será la número 18 del mandatario al país norteamericano desde que asumió.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar de los actos oficiales por el Día de la Independencia de ese país. La visita, que todavía se encuentra en etapa de planificación, tendrá como principal destino la ciudad de Nueva York y marcará el decimoctavo viaje del mandatario al territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia.

Según fuentes oficiales, el objetivo central será asistir a las celebraciones organizadas por la fecha patria norteamericana, aunque la agenda también podría incluir reuniones con empresarios e inversores interesados en explorar oportunidades de negocios en la Argentina.

La nueva gira se inscribe en la estrategia de acercamiento político y económico que la administración libertaria mantiene con Washington desde diciembre de 2023. En ese marco, el Gobierno busca fortalecer vínculos con la gestión del presidente Donald Trump y profundizar la cooperación bilateral en materia comercial e inversiones.

El anuncio trascendió el mismo día en que Milei recibió en la Casa Rosada a integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, en una reunión orientada a reforzar la agenda común entre ambos países.

Uno de los ejes de esa relación es el acuerdo sobre comercio e inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos en febrero de este año, que estableció un marco para ampliar los intercambios económicos y promover nuevos proyectos de inversión.

La visita de Milei coincidirá además con el desarrollo del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en la Casa Rosada sostienen que el viaje tendrá una agenda principalmente institucional y económica.

Desde el Gobierno consideran que la estabilidad macroeconómica alcanzada durante los últimos meses y el proceso de apertura económica impulsado por la administración nacional constituyen factores clave para atraer inversiones extranjeras, una de las prioridades que buscará reforzar el Presidente durante su estadía en Estados Unidos.