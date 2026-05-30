Fuerte dolarización: ya se adquirieron USD 36.000 millones en un año

La compra de dólares por parte de los argentinos superó los USD 36.000 millones desde el levantamiento del cepo para personas físicas. Solo en abril, 1,5 millones de ahorristas adquirieron USD 2.727 millones, según el último informe publicado por el Banco Central.

Los argentinos compraron más de USD 36.000 millones desde que el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias para las personas físicas en abril de 2025. Así lo reveló el último Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el Banco Central, que mostró además una nueva aceleración en la demanda de divisas durante abril de 2026.

De acuerdo con el relevamiento oficial, durante abril unas 1,5 millones de personas compraron dólares por un total de USD 2.727 millones, mientras que cerca de 750.000 individuos vendieron USD 435 millones. El saldo neto de compras de billetes alcanzó así los USD 2.292 millones en el mes.

Las cifras reflejan un incremento respecto de marzo. Las adquisiciones crecieron en USD 364 millones, mientras que las ventas se redujeron en USD 31 millones, consolidando una tendencia de fuerte demanda de moneda extranjera por parte de los ahorristas.

Según los datos acumulados desde la flexibilización cambiaria implementada en abril de 2025, las compras brutas de dólares realizadas por personas humanas alcanzaron USD 36.463 millones. En ese período, las ventas totalizaron USD 5.269 millones, por lo que el saldo neto favorable a la adquisición de divisas supera los USD 30.700 millones.

El mes de mayor volumen de operaciones fue septiembre de 2025, cuando las compras de dólares llegaron a USD 5.130 millones, constituyendo el pico desde la eliminación del cepo para los individuos.

El informe también detalla que gran parte de las divisas adquiridas durante abril permanecieron dentro del sistema financiero. El Banco Central estima que unos USD 1.200 millones quedaron depositados en bancos locales, mientras que alrededor de USD 400 millones se destinaron a incrementar activos externos. Otros USD 600 millones fueron utilizados para cancelar gastos realizados con tarjetas en moneda extranjera.

En paralelo, el organismo informó que durante abril compró USD 2.770 millones en el mercado de cambios, contribuyendo a una mejora de las reservas internacionales, que cerraron el mes en USD 44.516 millones.

Pese a la flexibilización aplicada a las personas humanas, continúan vigentes algunas restricciones cambiarias para empresas. En ese contexto, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo recientemente que la prioridad oficial sigue siendo mejorar el funcionamiento del comercio exterior antes que avanzar en una apertura total para las personas jurídicas.