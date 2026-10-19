Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20

El 65,3% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20, según un relevamiento de Zentrix Consultora. La situación se agrava entre los jóvenes y los sectores de menores ingresos. Además, el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir alimentos, salud y servicios.

El 65,3% de los argentinos se queda sin dinero, como máximo, el día 20 de cada mes, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora correspondiente a septiembre de 2026. El relevamiento expone las dificultades de los hogares para cubrir los gastos cotidianos y el creciente recurso al endeudamiento para afrontar necesidades básicas.

El estudio se realizó sobre 1.438 personas de distintas jurisdicciones del país entre el 22 y el 30 de septiembre. La situación es más compleja entre los menores de 40 años, donde el 72% agota sus ingresos antes de esa fecha, y en los sectores de menores recursos, con una proporción del 83,3%.

Además, casi cuatro de cada diez encuestados se quedan sin dinero durante la primera quincena. En contraste, apenas el 34% afirma llegar a fin de mes con sus ingresos y solo el 9,8% asegura tener capacidad de ahorro.

La pérdida de poder adquisitivo también aparece como un factor central: el 81,8% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación, una percepción que se mantiene por encima del 81% desde marzo, según la consultora.

Más de la mitad recurrió a una deuda para llegar a fin de mes

El informe señala que el 56,2% de los consultados tomó alguna deuda durante los seis meses previos al relevamiento. Entre quienes se endeudaron, el 55,1% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios.

En tanto, solo el 11,8% recurrió al crédito para comprar bienes durables. Los datos reflejan que una parte importante del financiamiento se utiliza para sostener gastos corrientes, en lugar de destinarse a compras de mayor valor.

Esta dinámica puede agravar las dificultades financieras de los hogares: las cuotas deben pagarse con los ingresos de los meses siguientes, que también pueden resultar insuficientes. Cuando no existen ahorros para afrontar imprevistos, aumenta el riesgo de atrasos y morosidad.

Qué medidas reclaman los argentinos ante el endeudamiento

Frente a este escenario, el 67% de los encuestados considera que el Estado debería intervenir ante el problema del endeudamiento y la morosidad.

Entre las alternativas planteadas, el 61,3% respalda la regulación del otorgamiento y las condiciones de los créditos. Otro 23,6% propone refinanciar deudas mediante el Banco Central, mientras que apenas el 7,5% apoya una condonación por ley.

Los resultados muestran que la mayoría de quienes reclaman una intervención estatal se inclina por medidas vinculadas con las condiciones del crédito y la posibilidad de refinanciar las obligaciones existentes.