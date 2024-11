Milei tras la condena de Cristina: «Es culpable de actos de corrupción»

El presidente Javier Milei reaccionó a la condena de Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, afirmando que «es culpable de actos de corrupción». La ex mandataria y el fiscal Mario Villar presentarán recursos ante la Corte Suprema, buscando revertir y ampliar la sentencia.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei se refirió hoy a la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. «Es culpable de actos de corrupción», afirmó el mandatario en un mensaje difundido por redes sociales, poco después de que se diera a conocer el fallo.

Milei recordó las críticas recibidas durante su campaña por no pronunciarse sobre la culpabilidad de Fernández de Kirchner y sostuvo que el fallo «confirma que la Justicia Argentina actúa respetando las instituciones». «Hoy, durante este Gobierno, la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente», señaló el presidente en su mensaje.

La sentencia fue firmada por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y contiene un total de 1.541 fojas. Tras la lectura de la parte resolutiva, Milei concluyó que se puede “afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.

No obstante, la ex mandataria planea apelar el fallo ante la Corte Suprema, que será quien decida en última instancia. Además, el fiscal Mario Villar anunció que apelará la absolución de Cristina Fernández por el cargo de asociación ilícita y las absoluciones de tres acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido. «Vamos a presentar recurso extraordinario por asociación ilícita y por las absoluciones», confirmó Villar, quien propuso, en línea con el juez Hornos, elevar la pena por esta acusación.