Cristina Kirchner tras su condena: «No me castigan solo por lo que hice, sino por ser mujer»

Por Alejo Pombo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció hoy en un acto en Moreno luego de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. “Como no le pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py”, expresó Fernández de Kirchner ante 400 mujeres promotoras de género que trabajan en la prevención de la violencia en los barrios.

Durante su discurso, junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, la ex mandataria hizo hincapié en la “violencia política” que enfrentan las mujeres en altos cargos. “Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, afirmó. También comentó que el fallo en su contra “no importa” en comparación con lo que “miles de mujeres” han soportado en situaciones adversas, destacando que su situación actual no la considera un “sacrificio”.

Fernández de Kirchner concluyó agradeciendo a las mujeres presentes: “Es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes”.