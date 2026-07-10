Milei participó del Tedeum y García Cuerva volvió a cuestionar la corrupción

Javier Milei participó del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana. Frente al Presidente y su Gabinete, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la corrupción, pidió mayor honestidad en la dirigencia y reclamó sensibilidad frente a quienes más sufren.

El presidente Javier Milei participó este 9 de julio del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañado por los integrantes de su Gabinete. Durante la ceremonia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció una homilía con fuertes referencias a la corrupción, la crisis social y la necesidad de recuperar la honestidad en la dirigencia.

Tras regresar de la vigilia realizada en la Casa Histórica de Tucumán, el mandatario encabezó la tradicional caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral, donde fue recibido por García Cuerva para participar del oficio religioso por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

En su mensaje, el arzobispo advirtió sobre los riesgos de la intolerancia, la descalificación y la falta de sensibilidad social. «A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos que no nos llevan a ningún lugar. Caminos que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, escondidos en cuevas de corrupción», afirmó.

García Cuerva sostuvo que el problema trasciende las diferencias partidarias y dejó una de las frases más resonantes de la jornada: «Esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer. Ahora y siempre».

El arzobispo también pidió que el país recupere la empatía con los sectores más vulnerables. «Pidamos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren: los enfermos, los jubilados, los adolescentes víctimas del narcotráfico, los desocupados y las personas con discapacidad», expresó.

Además, llamó a dejar atrás «el individualismo, la mezquindad política y el deseo de quedarse con los aplausos por lo que hacemos por los demás», en un mensaje orientado a promover el diálogo, la solidaridad y el compromiso social.

La ceremonia se desarrolló en un contexto de cambios dentro del Gobierno nacional, tras la reciente asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y de Adrián Ravier como vocero presidencial. También se enmarca en la estrategia oficial para fortalecer el vínculo institucional con la Iglesia Católica, en medio de las gestiones por una eventual visita del papa León XIV a la Argentina y del avance de proyectos legislativos vinculados a problemáticas sociales.

Antes del Tedeum, Milei encabezó en Tucumán la vigilia por el Día de la Independencia junto a una docena de gobernadores y renovó su convocatoria para avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, en una de las principales actividades oficiales por los 210 años de la independencia argentina.