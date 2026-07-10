Argentina ajusta detalles y Scaloni define el equipo para los cuartos

La Selección argentina completó un nuevo entrenamiento en Kansas City y Lionel Scaloni todavía mantiene dos incógnitas para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El DT define el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi en el ataque.

La Selección argentina realizó este jueves una nueva práctica en Kansas City y continúa la preparación para el partido del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. A dos días del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas en la formación titular: el lateral derecho y el centrodelantero.

Luego de la remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, el cuerpo técnico busca sostener la base del equipo que logró la clasificación, aunque analiza algunos retoques puntuales de acuerdo con el rival y el estado físico de los futbolistas.

En las últimas horas, la FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del encuentro que definirá uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La práctica de este jueves se desarrolló a puertas cerradas y Scaloni volvió a mantener el hermetismo que caracteriza su trabajo durante el torneo. A diferencia del entrenamiento abierto del miércoles, el DT no realizó un ensayo formal de fútbol ni confirmó el equipo.

Las principales dudas pasan por dos posiciones. En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar, mientras que en el ataque la definición está entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banco y tuvo un papel decisivo en la victoria sobre Egipto.

El cuerpo técnico considera que, más allá de haber estado en desventaja durante gran parte del partido de octavos, Argentina dominó el desarrollo del juego, generó numerosas situaciones de gol y mostró capacidad de reacción. Sin embargo, también detectó desajustes defensivos que intentará corregir antes del compromiso frente al conjunto suizo.

Otra de las tradiciones que se mantiene durante la concentración es el asado grupal. En Kansas, el plantel compartió el quinto encuentro de este tipo desde el inicio del Mundial, una costumbre impulsada por los propios jugadores para fortalecer la convivencia y el clima interno del grupo.

Si no surgen inconvenientes de último momento, la probable formación de la Selección sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Argentina buscará el sábado un lugar entre los cuatro mejores del Mundial y acercarse un paso más al objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022. El vencedor del cruce se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Portugal y Bélgica.