Falleció Ramiro Agulla, autor de campañas que hicieron historia

Ramiro Agulla murió a los 62 años y dejó una huella imborrable en la publicidad argentina. Creador de campañas icónicas como «La llama que llama» y del recordado «Dicen que soy aburrido», fue uno de los creativos que revolucionó la comunicación comercial y política en el país.

El publicista Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes de la historia de la publicidad argentina, murió este 9 de julio a los 62 años. Fundador de la emblemática agencia Agulla & Baccetti, dejó un legado que transformó la comunicación comercial y política del país con campañas que trascendieron la pantalla para convertirse en fenómenos culturales.

La noticia fue confirmada por personas de su entorno y generó una inmediata repercusión en la industria publicitaria. Su histórico socio, Carlos Baccetti, lo despidió con un emotivo mensaje: «Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha», en reconocimiento a una trayectoria que marcó a varias generaciones de creativos.

Agulla alcanzó notoriedad en la década de 1990 al frente de Agulla & Baccetti, agencia que revolucionó la publicidad argentina con campañas para grandes marcas y que posicionó al país como una referencia creativa en Iberoamérica.

Entre sus trabajos más recordados sobresalen «La llama que llama», creada para Telecom, y «En tu cabeza hay un gol», para Quilmes durante el Mundial de Francia 1998. También fue el responsable de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, cuyo eslogan «Dicen que soy aburrido» se convirtió en una de las piezas de comunicación política más recordadas de la historia reciente argentina.

Nacido en Río Gallegos en 1964 y criado en Buenos Aires, Agulla inició su carrera en agencias de publicidad antes de consolidar una de las duplas creativas más exitosas del país junto a Baccetti. Ambos se conocieron mientras estudiaban Publicidad y luego coincidieron en Young & Rubicam, donde comenzó una sociedad profesional que cambiaría la industria.

Con el paso de los años también extendió su trabajo a la comunicación política y asesoró campañas en distintos países de América Latina. Su estilo, basado en ideas simples, humor, sensibilidad y fuerte impacto cultural, recibió numerosos reconocimientos internacionales y posicionó a la publicidad argentina entre las más premiadas del mundo.

En los últimos años había atravesado problemas de salud. En una entrevista concedida en 2023 contó que había sido sometido a un reemplazo de válvula cardíaca, intervención que describió con el humor que lo caracterizaba. Según trascendió, falleció tras permanecer internado por un cuadro de neumonía que derivó en complicaciones.