El Presidente ratificó que competirá por un segundo mandato y pronosticó una victoria en primera vuelta. Durante su exposición en el Banco Central defendió el ajuste fiscal, anticipó nuevas reducciones impositivas y presentó cifras sobre inflación, pobreza e indigencia.

El presidente Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y aseguró que La Libertad Avanza ganará en primera vuelta. Lo hizo este martes 17 de noviembre, durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizado en el Palacio Libertad, ante banqueros, economistas y funcionarios del equipo económico.

“Voy a ser reelecto. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó el mandatario, quien también hizo referencia a un eventual sucesor en 2031. La declaración provocó aplausos entre los asistentes y marcó el tramo más político de una exposición centrada principalmente en la economía.

Milei destacó especialmente la presencia de jóvenes en el auditorio y les atribuyó un papel central en el futuro electoral del oficialismo. Según sostuvo, ese sector representa el 70% del padrón electoral.

El Presidente también defendió el ajuste fiscal y aseguró que su administración redujo el gasto público un 30% en términos reales desde diciembre de 2023. Además, afirmó que el Gobierno se encamina a completar tres años consecutivos de equilibrio fiscal financiero.

Sin embargo, reconoció que existen presiones permanentes para incrementar las erogaciones del Estado. “Todo el tiempo tenemos presiones para gastar más”, señaló durante su discurso, en el que insistió en la necesidad de sostener el déficit cero.

En materia tributaria, Milei volvió a cuestionar los impuestos y los calificó como “un robo”. También rechazó la denominación de contribuyentes para los ciudadanos y sostuvo que su gestión lleva adelante una reducción histórica de la presión fiscal.

En ese sentido, afirmó que durante su administración se eliminaron impuestos equivalentes a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representaría unos 25.000 millones de dólares. Además, planteó como objetivo alcanzar una devolución acumulada de 500.000 millones de dólares para 2031.

Otro de los ejes de su exposición fue la política cambiaria. El mandatario defendió la eliminación del cepo y cuestionó los controles que regían antes de su implementación. Según argumentó, la brecha cambiaria había llegado al 200% y consideró que mantener un tipo de cambio fijado artificialmente era una medida insostenible.

En relación con la inflación, utilizó el último dato del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que registró un aumento del 1,6% en octubre. El indicador mostró una desaceleración frente al 3,2% de septiembre y acumuló un incremento del 24,8% en los primeros diez meses de 2026. En la comparación interanual, la suba fue del 29,8%.

Milei sostuvo que, si se descuenta el impacto del encarecimiento del petróleo, la inflación mayorista se ubicaría cerca del 0,8%. También reconoció que la desaceleración de los precios no avanza al ritmo que esperaba y atribuyó parte de esa demora a las tensiones políticas y al contexto internacional.

En el tramo final, el Presidente presentó cifras sobre la evolución de los indicadores sociales. Aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32%, la indigencia del 20% al 7% y la pobreza infantil del 70% al 42%.

“32% de pobreza es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, reconoció. Como cierre de su exposición, volvió a proyectar un escenario de crecimiento para el país y afirmó: “Prepárense porque viene lo mejor: se viene el siglo de oro liberal”.