El oficialismo no consiguió las diez firmas necesarias para avanzar con la reforma electoral que suspende las PASO de 2027. Las listas colectoras provocaron fuertes diferencias con sectores dialoguistas y el kirchnerismo. El Gobierno buscará destrabar el proyecto este miércoles para llevarlo al recinto la próxima semana.

El Gobierno de Javier Milei no consiguió reunir las firmas necesarias para avanzar con la reforma electoral que busca suspender las PASO de 2027 y modificar el sistema de votación. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía, luego de una reunión marcada por las diferencias con los bloques dialoguistas.

La iniciativa impulsada por la Casa Rosada todavía no tiene dictamen y necesita reunir diez firmas para habilitar su tratamiento en el recinto. La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes propios en una comisión de 19 miembros, por lo que debe conseguir al menos cuatro adhesiones adicionales.

El principal obstáculo de las negociaciones es la incorporación de listas colectoras, denominadas por el oficialismo como “adhesiones”. La herramienta permitiría que distintas fuerzas compartan una misma candidatura presidencial, pero presenten listas legislativas propias.

El mecanismo generó resistencia incluso entre sectores aliados al Gobierno. La senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó la posibilidad de establecer una legislación electoral con vigencia limitada a 2027 y advirtió que las colectoras pueden distorsionar la representación política. También calificó la iniciativa como una “pésima ley”.

Desde el kirchnerismo también llegaron fuertes cuestionamientos. El senador Jorge Capitanich criticó los cambios propuestos para la Boleta Única de Papel, especialmente la incorporación de columnas para las colectoras y la posibilidad de votar una lista completa. Según sostuvo, el oficialismo busca limitar la participación de la oposición.

Por su parte, Pablo Bensusán cuestionó que uno de los artículos establezca reglas exclusivamente para las elecciones de 2027 y que pierdan vigencia una vez finalizado ese proceso. Con ironía, resumió la disposición: “El año que viene, borramos todo de un plumazo”.

La senadora riojana Florencia López también expresó sus reparos y recordó que Milei llegó a la Presidencia con una estructura partidaria limitada y dificultades para conseguir fiscales electorales.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene las negociaciones con los legisladores dialoguistas. Entre los posibles respaldos aparecen los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes, además de Alejandra Vigo y la tucumana Beatriz Ávila.

El oficialismo pretende conseguir las firmas durante la reunión de este miércoles para llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. La agenda parlamentaria tiene como condicionante la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, prevista para el miércoles 25.

Sin embargo, incluso si consigue el dictamen, el Gobierno deberá afrontar otra negociación en el recinto, donde necesitará reunir los votos suficientes para aprobar una reforma que ya generó diferencias entre sus propios aliados.