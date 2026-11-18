La actriz presentó una denuncia por amenazas luego de la difusión del video del enfrentamiento ocurrido en Nordelta. Su abogado confirmó que solicitarán una prohibición de acercamiento y advirtió sobre un posible incumplimiento de una cautelar relacionada con los hijos de Suárez.

Eugenia “La China” Suárez denunció judicialmente a Wanda Nara por presuntas amenazas y anticipó que solicitará una prohibición de acercamiento. La presentación fue confirmada este martes 17 de noviembre por su abogado, Agustín Rodríguez, luego de la difusión del video que registró el enfrentamiento entre ambas en Nordelta.

El letrado explicó que la decisión se tomó después de analizar las imágenes y las declaraciones posteriores de la conductora, quien había recomendado públicamente que Suárez solicitara un botón antipánico.

“Nos tocó esta vez actuar por las cuestiones derivadas del video y de la amenaza que recibió por parte de Wanda Nara”, sostuvo Rodríguez durante una entrevista en el programa La mañana con Moria, de El Trece.

El abogado remarcó que la presentación tiene un carácter preventivo y busca evitar que el conflicto derive en situaciones de mayor gravedad. “Muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video”, afirmó.

El episodio que desencadenó la denuncia ocurrió el 6 de noviembre en la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta. En la grabación, que se viralizó varios días después, se escucha a Nara insultar a la actriz y pronunciar la frase: “Yo te mato a palos”.

Rodríguez confirmó que solicitarán una medida perimetral para impedir que la conductora se acerque a los domicilios que frecuenta Suárez, principalmente en la zona de Nordelta. El pedido deberá ser evaluado por la Justicia y no implica que la restricción ya haya sido concedida.

Además, el representante legal señaló que existe una medida cautelar anterior que prohíbe a Nara mencionar o realizar insinuaciones sobre los hijos de la actriz. Según sostuvo, algunas publicaciones recientes podrían representar un incumplimiento de esa resolución y también serán puestas en conocimiento de las autoridades.

La nueva presentación judicial se suma al enfrentamiento que mantienen Nara y Suárez en medio del conflicto familiar entre la conductora y Mauro Icardi por sus hijas. La disputa, que comenzó con un episodio en la vivienda del futbolista, volvió a trasladarse a las redes sociales y ahora suma una nueva instancia en los tribunales.