Milei frenó la salida de Bullrich tras una fuerte diferencia interna

Patricia Bullrich le ofreció a Javier Milei su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tras diferenciarse del Gobierno por el caso de la jueza María Verónica Michelli. El Presidente rechazó la propuesta y la ratificó en el cargo, aunque la polémica expuso tensiones dentro del oficialismo.

La senadora Patricia Bullrich puso a disposición del presidente Javier Milei su renuncia a la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en el Senado luego de expresar públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, el mandatario rechazó la propuesta y ratificó su continuidad al frente de la bancada oficialista.

La diferencia se produjo en torno a la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La magistrada había obtenido los avales necesarios en la Comisión de Acuerdos para avanzar hacia el recinto, pero el Poder Ejecutivo decidió solicitar el retiro de su pliego antes de la votación definitiva.

Según trascendió, Bullrich comunicó personalmente su postura a Milei durante una reunión privada mantenida el lunes. En ese encuentro también le ofreció dar un paso al costado en la conducción del bloque libertario, aunque el Presidente optó por mantenerla en el cargo.

Horas después, la legisladora publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que explicó las razones de su decisión. Allí sostuvo que ejercerá una «objeción de conciencia» frente al retiro del pliego y remarcó que, si bien respeta las atribuciones constitucionales del Presidente para proponer y retirar candidatos judiciales, también considera una obligación actuar de acuerdo con sus convicciones.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli”, expresó la senadora, quien además ratificó su respaldo al proyecto político encabezado por Milei.

Bullrich destacó que continúa acompañando “la transformación histórica” impulsada por el Gobierno y consideró que una diferencia puntual no altera el rumbo general de la gestión. También defendió el valor del debate interno y el respeto por las posiciones individuales dentro del espacio político.

La controversia se originó luego de que la Casa Rosada resolviera retirar la postulación de Michelli. Diversas versiones atribuyen la decisión al vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones periodísticas sobre funcionarios y temas sensibles para el oficialismo. La medida generó cuestionamientos de sectores judiciales, opositores e incluso de dirigentes cercanos al Gobierno.

Ahora será el Senado el que deberá resolver en una próxima sesión si convalida o no el retiro del pliego. La votación promete convertirse en una nueva prueba para la cohesión interna de La Libertad Avanza y para la estrategia legislativa del oficialismo en un año marcado por fuertes debates institucionales.