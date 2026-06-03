Juicio por YPF: Argentina ganó otra batalla clave y evita una millonaria condena

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó un nuevo intento de Burford Capital para reactivar la multimillonaria condena contra Argentina por la expropiación de YPF. El fallo ratifica la decisión que anuló el pago de USD 16.000 millones y deja al fondo con la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia disponible.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York volvió a emitir un fallo favorable para la Argentina en el juicio derivado de la expropiación de YPF al rechazar el pedido del fondo Burford Capital para que el caso fuera revisado por la totalidad de los jueces del tribunal. La decisión ratifica la sentencia emitida en marzo pasado, que anuló la condena de primera instancia que obligaba al país a pagar unos USD 16.000 millones más intereses.

La resolución fue celebrada por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado argentino en el exterior. A través de un comunicado, sostuvo que el rechazo al pedido de “rehearing en banc” constituye un nuevo respaldo a la estrategia legal desplegada por el país durante el proceso de apelación.

“La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing en banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina”, informó oficialmente la Procuración, encabezada por Sebastián Amerio.

El organismo destacó que la decisión impide que el fallo sea revisado por el pleno de magistrados de la Cámara y reafirma la resolución favorable obtenida en marzo de este año, cuando los jueces dejaron sin efecto la histórica condena dictada por la jueza Loretta Preska.

Aquella sentencia de primera instancia había determinado que Argentina debía indemnizar a los fondos Petersen Energía y Eton Park por la forma en que se concretó la expropiación de YPF en 2012. El reclamo terminó en manos de Burford Capital, firma especializada en financiamiento de litigios que adquirió los derechos sobre la demanda.

Desde la Procuración consideraron que el nuevo fallo representa “un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional” y destacaron la importancia de mantener una estrategia jurídica basada en criterios técnicos y coordinación institucional.

La decisión también fue celebrada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien señaló que el resultado judicial despeja incertidumbres para la compañía y fortalece sus planes de crecimiento.

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de USD 16.000 millones más intereses”, afirmó el ejecutivo. Además, sostuvo que el fallo permite consolidar la estrategia de expansión de la petrolera, centrada en el desarrollo de Vaca Muerta y el incremento de las exportaciones energéticas.

Con esta nueva resolución, las alternativas judiciales de Burford quedan prácticamente agotadas. El fondo todavía dispone de un plazo de 90 días para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas en la materia consideran reducidas las posibilidades de que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

El caso YPF es uno de los litigios internacionales más importantes que enfrenta la Argentina y está vinculado a la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La evolución del proceso es seguida de cerca por inversores, analistas y organismos financieros debido al impacto potencial que podría tener sobre las cuentas públicas y la imagen del país en los mercados internacionales.