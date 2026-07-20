Milei felicitó a la Selección tras la final: «Argentina siempre en lo alto»

Javier Milei encabezó los mensajes de reconocimiento a la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Dirigentes del oficialismo y la oposición coincidieron en destacar la entrega del equipo y el histórico ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

La derrota de la Selección argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 generó una inmediata reacción del arco político. El presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional, gobernadores y dirigentes de distintos espacios destacaron la campaña del equipo de Lionel Scaloni y coincidieron en reconocer el esfuerzo del plantel, que no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022.

A través de su cuenta de X, Milei publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a los futbolistas. «¡¡¡Muchas gracias jugadores!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto», escribió el mandatario pocas horas después de finalizado el encuentro disputado en el MetLife Stadium.

Más tarde, en declaraciones radiales, el Presidente sostuvo que la campaña de la Albiceleste representa «un logro enorme» y pidió valorar el recorrido del equipo más allá del resultado de la final. En ese sentido, destacó que la Selección alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales y aseguró que «nadie les puede recriminar nada porque dejaron todo dentro de la cancha».

La vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó su reconocimiento al plantel y afirmó que los jugadores «representan lo mejor del pueblo argentino». En un mensaje difundido en redes sociales, agradeció la entrega del equipo y señaló que millones de argentinos «se abrazaron bajo la bandera celeste y blanca» durante la competencia.

Entre los funcionarios nacionales también se pronunciaron el asesor presidencial Santiago Caputo, quien pidió una ovación para la Selección, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que manifestó sentirse orgullosa del equipo y resaltó la actitud demostrada a lo largo del torneo.

Desde la oposición también llegaron mensajes de respaldo. El expresidente Mauricio Macri destacó que la Selección «se ganó el respeto del mundo» y agradeció el ejemplo brindado por los futbolistas. En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, elogió la entrega del plantel durante toda la competencia.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también saludó a la Scaloneta y compartió una imagen de la bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», que los jugadores habían exhibido tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.

Pese a la caída en el partido decisivo, la campaña de Argentina volvió a recibir un amplio reconocimiento político e institucional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró el Mundial como subcampeón y volvió a ubicarse entre las principales potencias del fútbol internacional, tras haber alcanzado su tercera final en las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo.