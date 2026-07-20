España venció a Argentina en el alargue y conquistó el Mundial 2026

España derrotó 1 a 0 a Argentina en el tiempo suplementario y se consagró campeona del Mundial 2026. Un gol de Ferran Torres definió una final muy disputada en el MetLife Stadium, donde la Albiceleste jugó con diez hombres desde el cierre del tiempo reglamentario por la expulsión de Enzo Fernández.

España se consagró campeona del Mundial 2026 al derrotar 1 a 0 a la Selección argentina en tiempo suplementario, en una final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un gol de Ferran Torres a los 106 minutos definió un encuentro de máxima intensidad y le permitió a la Roja conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras la Albiceleste no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del desarrollo del partido a partir de la posesión de la pelota y la presión alta, aunque recién pudo romper el cero en el alargue. Argentina resistió durante más de cien minutos gracias a una sólida actuación de Emiliano «Dibu» Martínez, figura del conjunto de Lionel Scaloni, que sostuvo al equipo con varias intervenciones decisivas.

La Selección argentina sufrió un contratiempo importante antes del descanso con la lesión de Lisandro Martínez, quien debió abandonar el campo y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. En el complemento, Scaloni buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Leandro Paredes y Nahuel Molina, aunque el equipo nunca logró imponer el juego que lo había llevado hasta la final.

El panorama se complicó aún más cuando Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación en el tiempo adicional del segundo tiempo. Con un futbolista menos, Argentina afrontó el suplementario en inferioridad numérica y apostó a resistir los avances de un rival que mantuvo el control del balón y las mejores situaciones de peligro.

El gol del título llegó a los 106 minutos. Ferran Torres aprovechó un espacio dentro del área y definió con precisión para vencer a Emiliano Martínez y establecer el 1 a 0 definitivo. Minutos antes, Nico Williams había convertido, pero la acción fue anulada por una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

En el tramo final, la Albiceleste buscó el empate con más empuje que claridad. Giuliano Simeone tuvo la última oportunidad en tiempo de descuento, pero su remate se fue por encima del travesaño y decretó el final del sueño argentino de conseguir el bicampeonato del mundo.

Con este triunfo, España volvió a levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, después del título obtenido en Sudáfrica 2010, y cerró un torneo en el que mostró uno de los rendimientos más sólidos, con una defensa que recibió apenas un gol en toda la competencia antes de la final.

Por su parte, Argentina puso fin a una campaña que incluyó siete victorias consecutivas y las eliminaciones de rivales como Países Bajos e Inglaterra. Aunque no pudo alcanzar la cuarta estrella, el equipo de Scaloni volvió a ubicarse entre las dos mejores selecciones del planeta y ratificó el protagonismo que mantiene desde la conquista de la Copa América 2021.