Insultos y empujones: el caliente final entre Argentina y España

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 terminó con un clima de máxima tensión. Paredes y Gavi, además de Otamendi y Rodri, protagonizaron fuertes cruces tras el pitazo final, en un cierre cargado de empujones, insultos y recriminaciones.

La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo del árbitro. Tras la victoria de España por 1 a 0 sobre Argentina en el MetLife Stadium, varios futbolistas de ambos equipos protagonizaron fuertes cruces en el campo de juego, con empujones, insultos y recriminaciones que reflejaron la tensión acumulada durante los 120 minutos de partido.

Uno de los episodios más visibles tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Gavi. Apenas finalizó el encuentro, el mediocampista español fue a buscar al volante argentino y ambos quedaron cara a cara en una discusión que incluyó empujones e intercambio de insultos. La intervención de compañeros y colaboradores evitó que la situación pasara a mayores.

Otro momento de máxima tensión involucró a Nicolás Otamendi y Rodri. En medio de los festejos de la selección española, el capitán argentino se cruzó con el mediocampista rival y le recriminó declaraciones realizadas antes de la final. Las cámaras captaron el momento en el que Otamendi le dijo: «No tenés que hablar antes», en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los incidentes fueron el desenlace de un partido que se jugó con una elevada intensidad física y emocional. España dominó la posesión durante gran parte del encuentro, mientras que Argentina apostó por un planteo de alta presión y un juego de fuerte contacto, lo que generó varios roces e interrupciones a lo largo de la final.

El árbitro y futbolistas de ambos seleccionados debieron intervenir para separar a algunos protagonistas mientras el resto del plantel español comenzaba los festejos por la obtención del título. Después de algunos minutos de tensión, la situación logró controlarse y los jugadores argentinos se retiraron hacia los vestuarios.

Más allá de los incidentes posteriores al partido, no se registraron sanciones disciplinarias adicionales por parte del cuerpo arbitral una vez finalizado el encuentro. La final quedó marcada tanto por el gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario como por el clima de máxima tensión que acompañó el cierre del duelo entre las dos mejores selecciones del torneo.