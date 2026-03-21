El consumo de carne cayó a su nivel más bajo en 20 años

El consumo de carne en Argentina llegó a su piso más bajo en 20 años: 47,3 kilos por habitante al año, según Ciccra. La suba de precios, la caída en la faena y el crecimiento de las exportaciones explican por qué la carne se aleja cada vez más de la mesa de los argentinos.

Por Alejo Pombo

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en los últimos 20 años, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). El dato por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales en el promedio de los últimos doce meses a febrero, con una caída del 2,5%, mientras que el consumo aparente total descendió un 13,8%, hasta las 332.700 toneladas.

El deterioro se explica por una combinación de factores. Por un lado, la fuerte suba de precios que redujo el acceso de los hogares al producto. Por otro, la dinámica de la faena: en febrero se procesaron 924.300 cabezas, un 10,7% menos en términos interanuales, con una caída acumulada del 11,1% en el primer bimestre del año.

A esto se suma que las exportaciones mantuvieron su ritmo, lo que redujo aún más la disponibilidad interna. En el primer bimestre, los envíos al exterior alcanzaron las 124.000 toneladas, un incremento del 6,6% interanual, consolidando una tendencia que presiona al mercado doméstico.

El resultado es un cuadro inédito en dos décadas: menos faena, precios más altos y mayor proporción de la producción orientada al exterior, todo en un contexto de consumo interno retraído por la crisis económica.