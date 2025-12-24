Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente tras un cuadro de apendicitis

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal en su domicilio. Luego de realizarle estudios médicos, fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis, que resultó exitosa. La exmandataria permanece en observación y acompañada por su entorno más cercano.

Por Alejo Pombo

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, luego de presentar un dolor abdominal en su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria desde hace 192 días por la causa Vialidad. Tras realizarle estudios médicos, los profesionales determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica, que se llevó a cabo con éxito por un cuadro de apendicitis.

El traslado a la clínica se realizó con la correspondiente autorización judicial, luego de que un equipo médico se hiciera presente en su domicilio y, tras una primera evaluación, resolviera derivarla para una atención más exhaustiva. La expresidenta, de 72 años, permanecerá internada al menos hasta este domingo, bajo observación, y pasará la noche acompañada por su círculo íntimo.

Durante la intervención quirúrgica, dentro del sanatorio estuvieron presentes la diputada bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. En tanto, en el exterior del establecimiento médico, sobre la calle Azcuénaga, se concentró un grupo de militantes peronistas en señal de apoyo.

No es la primera vez que la exjefa de Estado es atendida en el Sanatorio Otamendi. En 2021 se sometió allí a una histerectomía. Previamente, en 2012, fue operada de un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar, y en 2013 fue intervenida en la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde junio pasado, luego de haber sido condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad. El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso presentado por su defensa y dejó firme la obligación de utilizar una tobillera electrónica.

Horas antes de ese fallo, el Tribunal Oral Federal N° 2 había autorizado a la exvicepresidenta a utilizar la terraza del edificio donde reside por un máximo de dos horas diarias, bajo monitoreo electrónico, equiparando esa actividad a la salida al patio prevista para personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.

Según el juez Jorge Gorini, titular del tribunal, la medida no modifica el régimen de arresto domiciliario ni las condiciones de control impuestas, y se ajusta a los estándares establecidos en tratados internacionales. La resolución fue dictada tras el segundo informe trimestral sobre el cumplimiento de las reglas fijadas al concederse la prisión domiciliaria.