Milei cargó contra Florencia Peña y apuntó a los medios

Javier Milei cuestionó con dureza a Florencia Peña tras la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi y aprovechó para lanzar nuevas críticas contra los medios de comunicación. El Presidente calificó el episodio como una «aberración» y habló de una «corpo basura».

El presidente Javier Milei cuestionó este jueves a Florencia Peña y aprovechó la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi para volver a cargar contra los medios de comunicación. El mandatario calificó como «aberrantes» las declaraciones de la conductora y tituló su mensaje en redes sociales con una frase contundente: «Corpo basura».

La reacción presidencial llegó horas después de que Peña anunciara al aire en el canal de streaming Luzu la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, una información que fue rápidamente desmentida por la familia del capitán de la Selección argentina. Posteriormente, la actriz pidió disculpas públicas y anunció su salida del medio.

«Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño», escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente sostuvo que la conducta de Peña fue «aberrante e inescrupulosa» y consideró que incluso si la información hubiera sido verdadera, su difusión habría implicado una intromisión en la vida privada de una familia.

Además, apuntó contra quienes ejercen tareas de comunicación sin verificar adecuadamente la información. Según planteó, el episodio refleja «la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano».

En otro tramo de su publicación, Milei destacó la respuesta adoptada por Luzu tras el escándalo. El mandatario señaló que, a diferencia de otros casos que atribuye a medios tradicionales, el canal tomó medidas concretas frente al error cometido.

«Por lo menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información», sostuvo el jefe de Estado, en referencia a la decisión de desvincular a los responsables involucrados y a la salida de Peña de la señal.

El episodio se produjo luego de que la familia Messi emitiera un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge Messi. Allí confirmó que atraviesa un problema médico, aunque evoluciona favorablemente bajo seguimiento profesional, y cuestionó la difusión de rumores y especulaciones sobre una situación que definió como privada y familiar.

La falsa información generó una fuerte repercusión pública, numerosas críticas en redes sociales y derivó en una crisis interna dentro de Luzu. Tras el episodio, Nicolás Occhiato calificó lo sucedido como un «error inadmisible», anunció sanciones y reafirmó el compromiso del canal con la verificación rigurosa de la información.

En paralelo, Milei también expresó públicamente su respaldo a Lionel Messi frente a la situación. «Si te metés con Messi, te metés con todos», escribió en otro mensaje difundido durante la jornada.