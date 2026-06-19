México ganó, clasificó y ya espera rival en 16avos

México derrotó 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara, aseguró el primer puesto del Grupo A y se convirtió en el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026. Luis Romo marcó el único gol tras un grave error del arquero rival.

México se convirtió este jueves en el primer seleccionado clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró además el primer puesto de la zona y afrontará la próxima instancia en el estadio Azteca frente a uno de los mejores terceros del certamen.

El único gol de la tarde llegó a los 50 minutos gracias a Luis Romo, que aprovechó un grave error del arquero Kim Seung-gyu para darle el triunfo a uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo.

Más allá del resultado, el seleccionado mexicano volvió a exhibir dificultades para generar juego y debió trabajar más de lo esperado para quedarse con los tres puntos ante un rival que complicó durante varios pasajes del encuentro.

El primer tiempo dejó poco para destacar. México dominó la posesión, pero mostró escasa profundidad y apenas generó una situación clara. Fue a los 19 minutos, cuando Julián Quiñones conectó un cabezazo que encontró bien ubicado al arquero surcoreano.

La falta de situaciones provocó el descontento de los hinchas presentes en Guadalajara, que despidieron al equipo con silbidos al finalizar la etapa inicial.

El encuentro cambió apenas iniciado el complemento. A los cinco minutos, Kim Seung-gyu cometió un error en la salida que fue aprovechado por Luis Romo para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo de los locales.

Con la ventaja a favor, México ganó tranquilidad y comenzó a encontrar más espacios. A los 74 minutos estuvo cerca de ampliar la diferencia mediante una buena combinación entre Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque el arquero coreano se recuperó de su equivocación y evitó el segundo tanto.

Kim volvió a lucirse a los 85 minutos al contener una clara ocasión del mediocampista Obed Vargas, manteniendo con vida a su equipo hasta los instantes finales.

Corea del Sur reaccionó sobre el cierre y estuvo muy cerca del empate. Sin embargo, apareció la figura del arquero mexicano Raúl Rangel, que sostuvo la victoria con una doble intervención decisiva.

Primero le negó el gol a Cho Gue-Sung tras un potente cabezazo dentro del área y, segundos después, volvió a responder ante el remate de Hyun-Jun Yung en el rebote.

Gracias a ese esfuerzo defensivo, México conservó la ventaja mínima y selló una victoria que vale clasificación. Con seis puntos en dos presentaciones, el conjunto de Javier Aguirre ya no puede ser alcanzado en la cima del Grupo A.

Además del pase a los 16avos de final, el liderazgo de la zona le permitirá disputar la próxima ronda en el estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo, donde enfrentará a un seleccionado que acceda como tercero de grupo.

México se convirtió así en el primer equipo en asegurar matemáticamente su continuidad en la Copa del Mundo y mantiene intacta la ilusión de protagonizar una gran campaña ante su público.