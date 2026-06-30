Milei cancela su viaje al Mercosur y prioriza la crisis interna

Javier Milei decidió no asistir a la cumbre del Mercosur en Paraguay y permanecerá en Buenos Aires para supervisar la reorganización del Gobierno. La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y la agenda interna se impusieron sobre el encuentro regional.

El presidente Javier Milei canceló su participación en la Cumbre del Mercosur que se realizará este martes en Asunción, Paraguay, y decidió permanecer en Buenos Aires para concentrarse en la reorganización interna del Gobierno, marcada por la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y la reconfiguración del gabinete nacional.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el mandatario no viajará a la capital paraguaya y que la representación argentina en la reunión de jefes de Estado quedará a cargo del canciller Pablo Quirno, quien ya se encuentra en Asunción participando de las actividades previas junto a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

Desde el entorno presidencial explicaron que la decisión responde a cuestiones de agenda y a la necesidad de avanzar en la transición gubernamental tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, Milei encabezará este martes la jura de Santilli y continuará con reuniones de trabajo junto al nuevo funcionario y el resto del equipo ministerial.

La ausencia del Presidente en la cumbre regional se produce en un contexto de tensiones diplomáticas con Brasil y cuando el Mercosur debate temas estratégicos, entre ellos el avance del acuerdo comercial con la Unión Europea y negociaciones económicas con otros mercados.

En paralelo, Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, la Oficina del Presidente difundió una fotografía del encuentro y el mandatario expresó públicamente su respaldo al dirigente brasileño de cara a las elecciones previstas para octubre.

El gesto fue interpretado como una nueva señal de alineamiento político entre el oficialismo argentino y sectores conservadores de la región, en momentos en que la relación entre Milei y Lula continúa atravesando un período de fuerte distanciamiento político e ideológico.

Está previsto además que Milei y Flávio Bolsonaro participen en Buenos Aires de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, un encuentro que reúne a legisladores y dirigentes internacionales con el objetivo de fortalecer la cooperación política y diplomática con el Estado israelí.