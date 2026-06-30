Nueva etapa en el Gobierno: Ravier debuta ante la prensa acreditada

Adrián Ravier encabezará este martes su primera conferencia de prensa abierta a preguntas desde que asumió como vocero presidencial. La jornada también estará marcada por la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete y nuevos cambios en la estructura del Gobierno.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará este martes a las 11 su primera conferencia de prensa abierta a preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en el marco de una jornada clave para el Gobierno nacional, que también incluirá la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

A través de una publicación en su cuenta de X, el flamante portavoz confirmó que encabezará su primera rueda de prensa formal para «informar sobre esta nueva etapa de gobierno» y responder consultas de los cronistas que cubren la actividad oficial en Balcarce 50.

La conferencia marcará el debut de Ravier en el tradicional esquema de intercambio con la prensa, luego de haber sido presentado oficialmente la semana pasada sin aceptar preguntas. Desde el Gobierno aseguran que el economista buscará imprimir un perfil centrado en la difusión de la agenda económica y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

En paralelo, Ravier informó que la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete fue reprogramada para las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada «por cuestiones de agenda». Inicialmente, la ceremonia había sido prevista para las 16.

Santilli asumirá en reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Su llegada forma parte de una reestructuración interna con la que el Gobierno busca relanzar la gestión y recuperar la iniciativa política.

Otro de los cambios previstos para las próximas horas es el traspaso de la Secretaría de Medios a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. La modificación quedará formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, junto con la designación de Santilli y los ajustes en la estructura de la Jefatura de Gabinete.

Además, Ignacio Devitt continuará como vicejefe de Gabinete y absorberá funciones vinculadas al área de Interior, cartera que hasta ahora conducía Santilli. De esta manera, el organigrama estatal volverá a un esquema similar al que funcionó durante gran parte de 2025, cuando el entonces ministro del Interior dependía de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, el Ejecutivo apuesta a dejar atrás la crisis política generada por la salida de Adorni y reposicionar la agenda oficial, con especial énfasis en las iniciativas económicas y de desregulación que impulsa la Casa Rosada.