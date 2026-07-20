Milei anunció un feriado nacional para recibir a la Selección subcampeona

Javier Milei confirmó que declarará feriado nacional el día que la Selección argentina decida celebrar el subcampeonato del Mundial 2026. La fecha dependerá del plantel y del cuerpo técnico, mientras el Gobierno coordina el operativo para recibir a la delegación.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional declarará feriado el día que la Selección argentina y el cuerpo técnico definan para celebrar el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales y quedó supeditada a la fecha que el plantel elija para reencontrarse con los hinchas tras su regreso al país.

«Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional», escribió el mandatario en su cuenta de X.

Desde la Casa Rosada señalaron que la fecha aún no está definida y dependerá de la agenda que establezcan Lionel Scaloni y los futbolistas una vez que la delegación regrese desde Estados Unidos. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene conversaciones para coordinar el operativo de recepción y el eventual recorrido del plantel.

Durante las últimas horas, el Gobierno analizó distintas alternativas para facilitar la participación de los hinchas en los festejos, entre ellas un feriado nacional, un día no laborable o un asueto para la administración pública. Finalmente, Milei optó por confirmar que la medida se implementará cuando la Selección defina la jornada de la celebración.

La organización de las actividades está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, junto con la Casa Militar. Además, el Poder Ejecutivo puso a disposición la Casa Rosada para que el plantel pueda saludar a los simpatizantes, aunque la modalidad de los festejos todavía no fue confirmada.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un operativo especial de seguridad en los principales puntos de concentración, con un importante despliegue policial, cortes de tránsito y dispositivos sanitarios para acompañar la eventual celebración, que se espera convoque a miles de personas.