Incidentes en el Obelisco tras los festejos por la Selección: 15 detenidos

El homenaje de miles de hinchas a la Selección argentina en el Obelisco terminó con incidentes entre un grupo de manifestantes y la Policía de la Ciudad. El operativo concluyó con al menos 15 detenidos y siete efectivos heridos, aunque la mayor parte de la celebración transcurrió de manera pacífica.

Miles de hinchas se concentraron este domingo en el Obelisco para homenajear a la Selección argentina tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. La convocatoria, que reunió a familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades, transcurrió con normalidad durante varias horas hasta que, cerca de la medianoche, un grupo protagonizó incidentes con la Policía de la Ciudad. Como consecuencia de los enfrentamientos, al menos 15 personas fueron detenidas y siete efectivos resultaron heridos.

La movilización comenzó poco después de la derrota de Argentina frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium. Con banderas, camisetas y bombos, los simpatizantes coparon la avenida 9 de Julio para agradecer la campaña realizada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó su tercera final mundialista en las últimas cuatro ediciones del torneo.

El clima cambió cuando un grupo de personas intentó superar el vallado de seguridad instalado alrededor del Obelisco. Según informaron fuentes oficiales, comenzaron a arrojar botellas y otros objetos contra los efectivos que custodiaban el lugar, lo que derivó en la intervención de la Policía para dispersar a los manifestantes y controlar la situación.

Durante el operativo se registraron corridas, forcejeos y enfrentamientos en distintos sectores del microcentro porteño. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió tanto a efectivos policiales como a algunas personas que sufrieron lesiones leves durante los disturbios.

El Gobierno de la Ciudad había desplegado un importante dispositivo preventivo con más de 800 efectivos, además de vallas de contención, cortes de tránsito y personal de emergencias, con el objetivo de ordenar la concentración y preservar el monumento.

Pese a los incidentes registrados sobre el cierre de la jornada, la mayor parte de la movilización transcurrió en un clima de reconocimiento hacia la Selección. Durante horas, los hinchas entonaron canciones de apoyo al equipo, exhibieron banderas argentinas y destacaron la entrega del plantel durante el Mundial.

Las celebraciones también se replicaron en ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza, donde miles de personas salieron a las calles para acompañar a la Albiceleste. Sin embargo, el Obelisco volvió a concentrar la mayor convocatoria y también los únicos episodios de violencia registrados durante la jornada.