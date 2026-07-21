Messi rompió el silencio tras la final y dejó un emotivo mensaje

Lionel Messi publicó su primer mensaje tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El capitán reconoció el dolor por la caída, valoró el recorrido de la Selección, agradeció el apoyo de los hinchas y felicitó al nuevo campeón.

Lionel Messi rompió el silencio un día después de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El capitán expresó el profundo dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, aunque también resaltó el recorrido del equipo y agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia.

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno», escribió el rosarino junto a una imagen en la que aparece con la medalla de subcampeón y visiblemente conmovido tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En su publicación, Messi puso en valor el esfuerzo del plantel dirigido por Lionel Scaloni y recordó algunos de los momentos más destacados del torneo. «Los partidos que dimos vuelta dejando todo quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo», expresó.

El capitán también destacó la dimensión del logro alcanzado pese al resultado adverso. «Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo», afirmó, en referencia al recorrido de la Albiceleste, que volvió a disputar el partido decisivo cuatro años después del título obtenido en Qatar 2022.

Además, dedicó un párrafo especial a los hinchas que acompañaron al seleccionado durante toda la Copa del Mundo. «Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos», escribió.

En el cierre de su mensaje, Messi felicitó a España por la conquista del título, un gesto que fue destacado por distintos medios internacionales. La publicación marcó su primera manifestación pública tras la derrota y volvió a dejar abierta la incertidumbre sobre su futuro con la camiseta de la Selección, aunque el futbolista no hizo referencias a un eventual retiro.

POSTEO DE MESSI