Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con un mensaje tras la final

Antonela Roccuzzo respaldó públicamente a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026. En un emotivo mensaje, destacó su perseverancia, su fortaleza y el ejemplo que representa para sus hijos y millones de personas, luego del descargo del capitán argentino.

Lionel Messi recibió un emotivo mensaje de apoyo de Antonela Roccuzzo luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la esposa del capitán destacó la perseverancia, la fortaleza y el ejemplo que representa el futbolista tanto para su familia como para millones de personas.

La publicación llegó pocas horas después de que Messi compartiera su primer mensaje tras la final, en el que reconoció que «el dolor es muy grande», aunque también valoró el recorrido de la Selección y agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

«Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se construye con perseverancia. Siempre vas a ser el mejor», escribió Antonela junto a dos imágenes que resumieron el recorrido del capitán en el Mundial. En su mensaje también resaltó la fortaleza con la que afronta cada desafío deportivo.

«Nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo», expresó la rosarina, quien acompañó a Messi durante toda la competencia junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela también destacó los valores que, según afirmó, definen al capitán dentro y fuera de la cancha. «Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas», señaló, en un texto que rápidamente se volvió viral y recibió millones de reacciones en Instagram.

La publicación concluyó con una declaración personal dirigida al capitán argentino: «Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo».

El mensaje llegó después de que Messi decidiera no regresar con la delegación al país tras la final y viajara directamente a Miami. El capitán, que disputó su tercera final mundialista y cerró un nuevo capítulo con la camiseta argentina, agradeció el apoyo recibido y pidió valorar el camino recorrido por un plantel que volvió a ubicarse entre los mejores del mundo.