Descartaron que el niño visto en Paraguay sea Loan Peña

La viralización de un video de un niño con un gran parecido a Loan Peña reavivó la expectativa sobre el caso. Sin embargo, tras un análisis conjunto entre Paraguay y Argentina y la presentación de la documentación del menor, las autoridades confirmaron que no se trata del niño desaparecido en Corrientes.

Las autoridades de Paraguay y Argentina descartaron que el niño que fue filmado durante la Expo Paraguay 2026 y cuyo rostro presentaba un 88% de similitud morfológica con Loan Danilo Peña sea el menor desaparecido en Corrientes desde junio de 2024. La confirmación llegó luego de una verificación documental realizada en conjunto entre ambos países.

El caso cobró notoriedad durante el fin de semana, cuando se viralizó un video grabado en la feria de Mariano Roque Alonso en el que aparecía un niño con un notable parecido físico con Loan. A partir de esas imágenes, la Policía paraguaya activó los protocolos de búsqueda y solicitó un análisis de reconocimiento facial en coordinación con las autoridades argentinas.

El estudio arrojó un 88% de coincidencia morfológica entre los rostros, un resultado que despertó expectativas, aunque los especialistas aclararon desde un primer momento que ese porcentaje no constituía una identificación positiva. Las autoridades explicaron que la fotografía utilizada como referencia de Loan corresponde a antes de su desaparición y que el análisis facial, por sí solo, no permite confirmar una identidad.

La situación quedó esclarecida cuando la madre del menor se presentó de manera espontánea ante las autoridades con la partida de nacimiento y el documento de identidad de su hijo. Posteriormente, la información fue cotejada con los registros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que confirmó oficialmente que no se trataba de Loan Peña.

Según informó el jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Paraguay, Ramón Vera, la intervención respondió a la obligación de activar los protocolos internacionales vigentes cada vez que surge un indicio relacionado con una persona buscada mediante una alerta amarilla de Interpol.

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras continúa el juicio oral por su presunto secuestro y desaparición, las autoridades mantienen vigente la búsqueda nacional e internacional del niño.