Por Gabriel Rodriguez

El astro argentino Lionel Messi confirmó hoy que junto a su familia volverá a vivir en Barcelona una vez retirado como futbolista y que le gustaría tener el rol de «secretario técnico» en el club culé o en otra institución que se interese por él, aunque primero tiene «mucha ilusión» por lo que pueda ocurrir con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista con el diario español Sport, en París, Messi también volvió a cargar contra el presidente de Barcelona, Joan Laporta, por promover la confusión en la gente sobre lo que verdaderamente ocurrió para no renovar su contrato en junio pasado, que provocó la salida del único club donde había jugado como profesional.

«Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien.

Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo», explicó.

Pero esa decisión también es consensuada con su esposa Antonela Roccuzzo, porque confirmó que volverán a vivir en Barcelona y su vida será allí.

«No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona», reveló.

De todas formas no quiso ni mencionar la posibilidad de retirarse como futbolista, sino que después de lo que ocurrió en Barcelona, donde pensaba jugar toda su carrera profesional, intentará ir «año a año».

«La verdad que no. Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé que pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento», sostuvo.

Y en ese sentido fue inevitable que haga referencia al gran momento de la Selección argentina, que viene de lograr e título en la Copa América, con un invicto de 25 partidos y encarrilado a asegurar la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

«Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más», explicó.

Además, el rosarino de 34 años volvió a recordar su triste salida del conjunto culé y cargó contra el presidente Joan Laporta -con quien no volvió a hablar- por el manejo de la situación.

«La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona», sostuvo.

«Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco», concluyó.