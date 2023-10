Messi alcanza su octavo balón de oro: Un repaso por sus más de 100 premios individuales

Por Gabriel Rodriguez

El astro argentino suma un nuevo Balón de Oro a su extenso palmarés. Con más de 100 premios individuales y 43 títulos grupales, Messi se convierte en el jugador más galardonado de la historia del fútbol.

El prodigioso futbolista rosarino Lionel Messi ha agregado otro logro a su ya impresionante colección de premios, al ganar su octavo Balón de Oro como el mejor jugador del mundo. Este reconocimiento llega después de su destacada actuación en la temporada pasada, culminando con la victoria en el Mundial de Qatar 2023 con la Selección Argentina.

Messi, que ahora cuenta con más de 100 premios individuales en su carrera, también ha sido instrumental en la obtención de 43 títulos grupales, lo que lo coloca como el jugador más laureado en la historia del fútbol.

A lo largo de su carrera, Messi ha acumulado numerosos premios y distinciones. Entre ellos se encuentran 16 premios al FIFA/FIFPro Once ideal, 8 FIFA Balón de Oro, 6 Trofeos Pichichi, 6 Bota de Oro y 6 premios como Mejor jugador de La Liga, por mencionar solo algunos. Además, ha sido reconocido internacionalmente en eventos como el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y el Premio Laureus al Mejor Deportista Masculino Internacional del Año.

El astro argentino también ha dejado su huella en competiciones internacionales, ganando el FIFA Club World Cup Balón de Oro en dos ocasiones y llevándose a casa el Balón de Oro de la FIFA en la Copa del Mundo en dos ediciones diferentes.

Con su octavo Balón de Oro y su increíble lista de premios individuales y colectivos, Lionel Messi sigue siendo una leyenda en el mundo del fútbol y continúa inspirando a aficionados de todas las edades en todo el mundo.