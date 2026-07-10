Mbappé lideró otra victoria francesa y sueña con una nueva Copa

Francia ratificó su favoritismo y venció 2-0 a Marruecos para convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026. Mbappé, que falló un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha con un gol y alcanzó a Lionel Messi en la tabla de máximos anotadores del torneo.

Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 al vencer este jueves por 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston, y se convirtió en el primer semifinalista del torneo. Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps dejó en el camino al seleccionado africano y ahora espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica.

El encuentro, arbitrado por el argentino Facundo Tello, mostró desde el inicio el dominio del conjunto francés, que monopolizó la posesión, generó las situaciones más claras y exigió en varias oportunidades al arquero marroquí Yassine Bounou, una de las grandes figuras del partido.

Durante la primera etapa, Francia dispuso de numerosas ocasiones para abrir el marcador, aunque se encontró con una sólida actuación de Bounou. El arquero incluso le contuvo un penal a Mbappé a los 28 minutos, manteniendo el empate con varias intervenciones decisivas.

Sin embargo, el dominio francés encontró premio en el complemento. A los 60 minutos, Mbappé se tomó revancha del penal fallado y rompió el cero con un potente remate de derecha para marcar su octavo gol en el certamen.

Con Marruecos obligado a adelantar sus líneas, Francia aprovechó los espacios y liquidó el partido a los 66 minutos gracias a Ousmane Dembélé, que definió con precisión para establecer el 2-0 definitivo.

El conjunto africano intentó reaccionar en el tramo final y generó algunas aproximaciones, incluida una acción en la que Dayot Upamecano estuvo cerca de convertir en contra de su propio arco. Sin embargo, nunca logró comprometer seriamente la clasificación francesa.

Con su conquista, Mbappé alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, igualando a Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del torneo. Además, llegó a 20 tantos en la historia de los Mundiales, consolidándose entre los máximos goleadores históricos de la competencia.

Francia disputará las semifinales el próximo 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica en busca de un lugar en la gran final y de seguir alimentando su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.