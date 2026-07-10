Horror en Corrientes: una adolescente murió atrapada en un incendio intencional

Un hombre fue detenido en Corrientes acusado de incendiar la casa de su expareja, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento. En el ataque murió una joven de 19 años que había ido a dormir a la vivienda y quedó atrapada entre las llamas.

Un hombre fue detenido en la localidad correntina de San Roque acusado de incendiar la vivienda de su expareja pese a tener vigente una restricción de acercamiento. Como consecuencia del ataque, murió Aimará Carolina Falcón, de 19 años, una amiga de la hija de la mujer que había pasado la noche en la casa y no logró escapar de las llamas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Valentín Virasoro al 800, en el barrio Arroyito. Según la investigación, el incendio se inició alrededor de las 4.30 y, por la rapidez con la que se propagó, los peritos sospechan que el fuego fue provocado mediante el uso de un acelerante combustible.

De acuerdo con el relato de las sobrevivientes, Miriam Sánchez y su hija lograron salir de la vivienda luego de ser alertadas por la propia Aimará Falcón, quien escuchó ruidos sobre el techo instantes antes de que el fuego avanzara por la casa.

Tras controlar el incendio, los bomberos encontraron el cuerpo de la joven entre los escombros. Las primeras pericias indican que habría quedado atrapada debajo de un ropero que cayó mientras intentaba escapar.

La principal hipótesis apunta a Omar Rivero, de 50 años, expareja de la dueña de la vivienda. La mujer lo señaló como responsable del ataque y recordó que existía una medida judicial que le prohibía acercarse al domicilio debido a antecedentes de violencia de género y amenazas.

Según la denuncia, dos semanas antes del incendio el hombre había arrojado una bomba molotov contra la vivienda, episodio que derivó en el dictado de una restricción de acercamiento de 200 metros. Pese a esa medida, habría regresado al lugar y concretado el ataque que ahora es investigado por la Justicia.

Por disposición del fiscal Guillermo Barry, Rivero fue detenido mientras avanza la investigación. Además, se ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Aimará Falcón y una serie de peritajes para determinar el origen del incendio y confirmar si fue provocado de manera intencional.

La causa es investigada bajo la hipótesis de un incendio intencional en un contexto de violencia de género. Los resultados de las pericias y las declaraciones de testigos serán claves para definir la calificación legal que enfrentará el acusado en los próximos días.