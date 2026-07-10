Techint perdió otra licitación clave para el desarrollo de Vaca Muerta

Techint sufrió un nuevo revés en Vaca Muerta al quedar fuera de la licitación del principal gasoducto del proyecto Argentina LNG. La obra, valuada en USD 1.200 millones, fue adjudicada a un consorcio integrado por empresas de Estados Unidos, Italia y Argentina.

El grupo Techint volvió a quedar fuera de una de las principales licitaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. El consorcio integrado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos fue seleccionado para construir el gasoducto principal del proyecto Argentina LNG, una obra estimada en USD 1.200 millones que será clave para impulsar las exportaciones argentinas de gas natural licuado (GNL).

La licitación fue impulsada por el consorcio conformado por YPF, la italiana ENI y XRG, la unidad internacional de inversiones energéticas de la petrolera emiratí ADNOC, que lideran el desarrollo del proyecto de exportación de GNL desde la Argentina.

La obra contempla la construcción de dos gasoductos paralelos de 527 kilómetros que conectarán la zona de producción de Vaca Muerta, en Neuquén, con la terminal portuaria de Sierra Grande, en Río Negro, desde donde se prevé embarcar gas natural licuado hacia distintos mercados internacionales.

La propuesta ganadora fue presentada por una alianza encabezada por la estadounidense Pumpco, subsidiaria de MasTec, empresa controlada por el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, copropietario del club Inter Miami. El consorcio también está integrado por la constructora italiana Bonatti y la firma argentina Contreras Hermanos, que tendrá a su cargo parte de la ingeniería y la ejecución local.

Para Techint, que participó asociada con Sacde, se trata del segundo revés consecutivo en licitaciones estratégicas relacionadas con la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad exportadora de gas de Vaca Muerta.

Semanas atrás, la compañía encabezada por Paolo Rocca también había quedado fuera de otra obra relevante del proyecto Southern Energy (SESA) y previamente había perdido la licitación para la provisión de caños destinados a esa iniciativa.

La adjudicación se definió mediante un sistema de subasta electrónica inversa, una modalidad inédita para una obra de esta magnitud en el país. Bajo ese mecanismo, los oferentes redujeron sucesivamente sus propuestas económicas sin conocer el monto presentado por su competidor.

Fuentes del sector indicaron que la oferta del consorcio Techint-Sacde quedó aproximadamente un 15% por encima de la presentada por los adjudicatarios, diferencia que resultó determinante para la definición del contrato.

Pese a la adjudicación, el inicio efectivo de las obras dependerá de la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto Argentina LNG, prevista para fines de 2026 o comienzos de 2027. Una vez aprobada esa instancia, se firmarán los contratos definitivos y comenzará la construcción de una infraestructura considerada estratégica para posicionar a la Argentina entre los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.