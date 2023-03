Mazzina afirmó “Ojalá los pibes y las pibas puedan vivir más libres, dignos y en felicidad”

Por Gabriel Rodríguez

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, estuvo presente en el encuentro «Nosotras, Protagonistas» que se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero, en el marco del Mes de la Mujer y bajo el lema «Nosotras Movemos El Mundo».

La ministra habló sobre la integración de las diversidades sexogenéricas en el contexto de las actividades que se llevan a cabo por el Mes de la Mujer, bajo la premisa «mujeres en la política y el diseño de políticas públicas en clave de género», donde expresó que “Ojalá, en algún momento de la historia, hablemos de personas y no de mujeres, lesbianas, gays, etc. Hoy tenemos que nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Como sociedad, tenemos que hacer el trabajo de tratar de reconocer que existimos y somos parte de la sociedad, que tenemos los mismos derechos, capacidades, participar de la vida política. Ojalá los pibes y las pibas puedan vivir más libres, dignos y en felicidad, que es algo que la derecha antidemocrática no quiere: que vivamos más felices, dignamente y pensamos en hacerle el bien a cada una de las personas y cómo cambiar la vida de la gente”.

También hizo referencia a la importancia de que los jóvenes participen de la militancia: “Para mí es un orgullo ocupar estos espacios. Vengo de un gran recorrido. Alberto Rodríguez Saá (gobernador de San Luis) me hizo entender que a los viejos y las viejas, con respeto, no hay que tirarlos por la ventana, sino que hay que hacer un recambio generacional con un proceso: nosotros, como juventudes, aprendiendo de esas experiencias e incorporándolas a nuestra vida, historia, pero siempre en conjunto”.

A la Ministra le pareció importante destacar que “si hay un mensaje que quiero a la sociedad, a compañeros y compañeras, es que no vamos a lograr nada, ni solos ni solas, y que tampoco lo vamos a lograr si no es en unidad”.

Ayelen Mazzina formó parte de la mesa panel junto a la Dra. Matilde O’ Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero; Luciana Oyola, directora de Género de Santiago del Estero; Norma Fuentes, intendente de la ciudad de Santiago del Estero; Sol Prieto, de la Dirección de Economía y de Igualdad de Género del Ministerio de Economía de la Nación; y Mirta Pastoriza, diputada nacional (MC).

La ministra fue reconocida por el gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, con una distinción por su presencia en la “Madre de Ciudades”.

Luego de finalizar su participación en la mesa panel, visitó las muestras artísticas que se expusieron a lo largo de la jornada en la galería del patio histórico del CCB.