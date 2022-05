Por Gabriel Rodriguez

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó las políticas económicas del Gobierno, denunció que la inflación actual es del 100% anual y definió a Alberto Fernández como «el Presidente que más deuda tomó en la historia».

El ex mandatario se mostró optimista y aseguró que Juntos por el Cambio tiene varios dirigentes que pueden ser candidatos de cara a 2023, al tiempo que aclaró que, en lo personal, considera que no es momento para «ir en busca de aspiraciones personales».

«Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia. Es récord, tomó más de US$30.000 millones por año y nos deja el triple de Leliqs, esto que la gente no entiende, pero que es una bomba. Se va a caer esta mentira del endeudamiento», enfatizó Macri.

Y argumentó: «Arrancaron en 2019, cuando tuvieron éxito en convencer a una cantidad de gente para que no continuásemos, y lo mismo en 2020, pero ya en 2021 se empezó a caer a pedazos y se la pasan hablando de la deuda que le dejamos con el Fondo, que vencía a los dos años de ellos asumir, que eran US$ 19.000 millones y que nunca se iban a pagar si había un plan».

«Ellos van a dejar US$ 60.000 millones, y se quejan de US$19.000 a dos años que eran perfectamente refinanciables, y dejan US$60.000 millones, en pesos, ajustados por diferentes maneras, a solo 12 meses. O sea que no son licuables como ellos insinúan, y es impredecible saber cómo se va a manejar», expresó.

Por otro lado, el ex presidente calificó de «mamarracho» la política exterior del Gobierno y resaltó la tarea en la materia llevada a cabo bajo su gestión.

Para Macri, las defensas de Alberto Fernández a Cuba, Venezuela y Nicaragua son «oscilaciones» que sacaron a la Argentina del mapa.

«La verdad es que el Presidente ni siquiera sabe la diferencia entre un bloqueo y un embargo. Hoy no hay bloqueos: hay embargos, que es algo que los países tienen derecho a hacer en función de los valores que defienden. Hay un embargo sobre Cuba hace décadas, y lo mismo sobre Venezuela, y eso no es un bloqueo… Para resolver los problemas actuales, es importante ser parte del mundo global», reveló.

A pesar de haber evitado responder si irá como candidato en 2023, Macri prometió no subir las retenciones al campo y volvió a apuntar contra Aerolíneas Argentinas: «Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario».

«¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¿Verdad? Los colectivos no son del Estado: hay transportistas, que cobran una tarifa y el Estado los regula», disparó el ex funcionario y aseguró que no imagina «un dólar más» destinado a una compañía aérea estatal.

Macri y los debates de Juntos por el Cambio.

La principal coalición opositora se encuentra atravesada por tensiones y chispazos alrededor de las principales fuerzas que la componen y sobre este tema, el referente del PRO aseguró que se trata de la naturaleza humana de querer superarse y liderar, y aclaró: «Todos quieren competir y todos los curas quienes ser Papa».

«Lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron», afirmó a modo de autocrítica, y continuó: «Ahora aprendimos que hay una crisis muy dura, con mucha gente que la está pasando muy mal y esto no termina porque estamos en manos de un desgobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que montó este cuento, y nos lleva sin rumbo y sin plan.

En referencia a las exigencias de la UCR dentro del espacio, Macri aseguró que la fuerza liderada por Ernesto Sanz debe aportar sus capacidades y ganar todo el protagonismo posible y declaró que las diferencias en los perfiles se dirimirán en una PASO. Además, pidió claridad en la coalición para llevar adelante un cambio en lo económico y en lo político.

Sobre su rol, el fundador del PRO reveló que ayuda a todos los dirigentes políticos, dándoles «aliento, apoyo y consejos».

«Les digo que no es el fin del mundo si no te eligen. Es el fin del mundo si no armamos un equipo con las ideas correctas, que ayude a dar vuelta la historia definitivamente», aclaró.

En torno a los nombres que resuenan para encabezar, Macri destacó a Patricia Bullrich por su tarea como ministra de Seguridad, a Horacio Rodríguez Larreta por su conducción y gestión en la Ciudad y a María Eugenia Vidal por su «pequeña revolución en la provincia».

Además, sumó: «Le tengo mucha fe al cambio que va a provocar Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Nacho Torres en Chubut y espero un buen candidato en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, donde veo que habrá una muy buena competencia entre Alfredo (Cornejo) si decide quedarse y Omar De Marchi…».

Por último, el ex presidente calificó en una línea a algunos funcionarios propuestos por Comunidad de Negocios de LN+:

Lilita Carrió: «Una luchadora».

Cristina Kirchner: «Alguien que ha perdido contacto con la realidad».

Martín Lousteau: «He tenido largas conversaciones con él, le he dado mi parecer. Para él, el gran desafío es Martín Lousteau».

Facundo Manes: «Lo conozco menos. Tiene vocación, tiene que ser capaz de poder armar equipo».

Horacio Rodríguez Larreta: «Un trabajador incansable».

Alberto Fernández: «Ya no representa a todos los argentinos».