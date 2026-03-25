Mató a su madre, lo detuvieron y tuvo un brote: la Justicia no pudo imputarlo

El caso que conmocionó a Villa Mercedes suma este lunes un capítulo inesperado. Fabricio Rotte, detenido el domingo por matar a su madre Marta Bossa de Rotte, de 69 años, no pudo ser imputado formalmente hoy porque tuvo un brote de violencia y fue derivado nuevamente al área de psiquiatría del Policlínico Regional «Juan Domingo Perón». La audiencia quedó suspendida sin fecha.

El fiscal Maximiliano Bazla informó que en las últimas horas Rotte presentó episodios de violencia y dificultades para mantener un diálogo coherente, por lo que solicitó postergar la formulación de cargos al considerar que no están dadas las garantías mínimas para avanzar. Para que un imputado pueda participar de ese proceso, la ley exige que comprenda lo que se le está diciendo y pueda ejercer su defensa. Rotte, por ahora, no cumple esas condiciones.

El caso tiene una dimensión que lo vuelve especialmente complejo: el acusado padece esquizofrenia paranoide y dependía completamente del cuidado de su madre, la misma mujer que murió a manos suyas la noche del miércoles 18. El crimen ocurrió en Ivanowsky al 120, barrio Belgrano Norte. La víctima sufrió múltiples golpes en la cabeza con un arma blanca de grandes dimensiones. Tras el ataque, Rotte se autolesionó gravemente con otro cuchillo y debió ser operado de urgencia. Estuvo cuatro días internado antes de ser detenido.