La Toma llora a Martina: el adiós que nadie quería escribir

El accidente del domingo en La Toma, que se llevó dos vidas adolescentes de 15 años, tomó esta mañana el nombre que le faltaba para volverse todavía más devastador: Martina Noguer. La joven era alumna de 5° «A» y sus compañeros de promoción la despidieron con un posteo en redes sociales que resume, en pocas líneas, la imposibilidad de procesar una pérdida de este tamaño.

«Se nos fue una compañera… y todavía cuesta mucho entenderlo», escribieron. «Como promo, esto nos atraviesa a todos, porque más allá de los distintos vínculos, formaba parte de nuestro día a día, de las clases, de los pasillos, de esta etapa que estamos viviendo juntos». El texto habla de pasillos, de clases compartidas, de una etapa que ya tiene una ausencia definitiva en el medio. Y cierra con esa frase que golpea por su sencillez: «Hoy todo se siente distinto, más triste y más pesado».

Martina había resultado gravemente herida en el choque ocurrido el domingo a las 15:21 en Balcarce y Pedro Graciarena, cuando la moto en que viajaba junto a otro adolescente de su misma edad impactó contra una pared y contra un vehículo estacionado. El conductor murió en el hospital horas después del siniestro. Martina resistió hasta la madrugada del lunes en el Hospital Central «Dr. Ramón Carrillo» de la ciudad de San Luis, donde finalmente falleció. La Comisaría Distrito 16 continúa investigando las causas del accidente.