Massa ironiza sobre denuncias de tosedores en el debate presidencial

Por Gabriel Rodriguez

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, respondió con sarcasmo a las denuncias de su rival, Javier Milei, sobre supuestos «tosedores» oficialistas que buscaban desconcentrarlo durante el último debate presidencial.

En un acto en San Vicente, Massa expresó con ironía: «A mí, a diferencia de otros, la tos de (Daniel) Malnatti no me incomoda, ni la tos de nadie». Luego, añadió que la tos solo molesta a aquellos que «van a escucharse a sí mismos».

El candidato oficialista se refirió a la estrategia de Milei de denunciar que dirigentes oficialistas tosieron deliberadamente durante su minuto de cierre en el debate. Massa señaló que, cuando uno está concentrado en transmitir un mensaje, los ruidos no son una distracción. «Solo los que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta», afirmó.

Además, Massa recordó el dominio que tuvo en el debate, destacando que Milei «se quedó sin palabras» cuando se abordó el tema de la seguridad. Se burló diciendo: «Algo que me preocupó mucho ayer. En estos dos modelos de país, cuando planteamos la política de seguridad, algunos se quedaron sin palabras. ‘Te cedo la palabra’, ya no sabían qué decir».

Massa aprovechó para destacar las diferencias de enfoque entre ambos candidatos, haciendo hincapié en la defensa de la venta de armas por parte de La Libertad Avanza. Subrayó que las armas de las fuerzas de seguridad son para defender la ley y no para que los niños vayan a la escuela con pistolas en la mochila.

En relación a los problemas de seguridad, Massa comprometió enfrentarlos y habló sobre el programa de «ciudades seguras», que incluye inversiones en tecnología para fortalecer la seguridad en municipios como San Vicente.

Finalmente, Massa abordó la necesidad de tener un «tablero de control sobre el funcionamiento de la Justicia» para evitar la impunidad en casos judiciales.