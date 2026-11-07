Pity Álvarez dio positivo de cocaína tras declarar en el juicio

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados registró un resultado positivo en un control realizado el 3 de noviembre, después de declarar por el homicidio de Cristian Díaz. La clínica donde permanece internado informó el episodio a la Justicia y pidió que no vuelva a concurrir presencialmente al juicio.

Cristian «Pity» Álvarez dio positivo de cocaína en un análisis realizado después de declarar en el juicio por el homicidio de Cristian «El Gringo» Díaz. La clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre informó el resultado a la Justicia y volvió a desaconsejar que el músico asista presencialmente a las próximas audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

El episodio fue comunicado mediante un informe fechado el 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 4. Según el documento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció ante los profesionales que había recibido dos bolsas con droga durante su salida a los tribunales.

«Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá», habría manifestado el músico, de acuerdo con el reporte de la institución.

Qué ocurrió cuando regresó a la clínica

Según el informe, al regresar al establecimiento el personal intentó revisar sus pertenencias. Antes de que pudieran controlar sus bolsillos, Álvarez destruyó un envoltorio de plástico mientras intentaba aspirar un polvo blanco.

Cuando los profesionales le preguntaron qué sustancia era, respondió que se trataba de cocaína y aseguró que se la habían entregado durante la audiencia. Sin embargo, se negó a identificar a la persona que supuestamente se la proporcionó.

La clínica precisó que un análisis de orina realizado el 29 de octubre había dado negativo, mientras que el estudio del 3 de noviembre detectó la presencia de cocaína. También aclaró que el resultado toxicológico no permite determinar por sí solo el momento exacto del consumo.

La clínica pidió que no vuelva a las audiencias presenciales

Los profesionales advirtieron que durante los traslados y las permanencias fuera del establecimiento no pueden supervisar a todas las personas que se acercan al músico. Según señalaron, esa situación dificulta sostener la abstinencia y garantizar la continuidad del tratamiento.

El lunes 2 de noviembre, Álvarez había concurrido al tribunal en una ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno. Sin embargo, las medidas de seguridad dispuestas durante el debate impidieron que el enfermero permaneciera a su lado de manera continua.

Por ese motivo, la institución volvió a recomendar que no participe presencialmente del proceso judicial.

Su abogado defensor, Javier Baños, aseguró que desconocía lo ocurrido y que se enteró del episodio mientras brindaba una entrevista periodística. «Me enteré dando una nota», expresó.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

El resultado del análisis se conoció pocos días después de que el músico declarara por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

Durante una exposición de más de cuatro horas, Álvarez reconstruyó el conflicto con Cristian Díaz, ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El músico sostuvo que se había sentido «acorralado» durante el enfrentamiento, reconoció haber disparado contra la víctima y manifestó arrepentimiento por lo sucedido.

La causa continúa su curso judicial mientras también se analiza la situación de salud del acusado y las condiciones en las que puede participar de las audiencias.

La aparición de cocaína en el control toxicológico abrió, además, nuevos interrogantes sobre los controles durante su traslado y permanencia en los tribunales.