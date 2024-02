Martín Menem: «No hay acuerdo con la oposición para la reforma jubilatoria»

En un anticipado pronunciamiento antes de la continuación de la sesión parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reveló que aún no se ha alcanzado un acuerdo con la oposición respecto a la reforma jubilatoria.

En un anticipado pronunciamiento antes de la continuación de la sesión parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reveló que aún no se ha alcanzado un acuerdo con la oposición respecto a la reforma jubilatoria. En el contexto de la votación particular de los artículos de la Ley Ómnibus, este tema sigue siendo un punto de discordia con los sectores opositores.

La propuesta de implementar una fórmula vinculada a la inflación a partir del próximo mes de abril también ha generado preocupación, dado el pronóstico de una aceleración de precios del 20% mensual, lo que implicaría una disminución del poder adquisitivo de los jubilados.

«Los jubilados están desesperados debido a la fórmula propuesta por Alberto Fernández. Han experimentado una pérdida del 35% en los últimos años y ahora vienen a plantear el problema. Este gobierno está decidido a hacer todo lo posible para mejorar esta situación», aseguró Menem.

En cuanto a las posibles soluciones, Menem señaló que, en caso de no alcanzar un acuerdo, el Gobierno trabajará con bonos para compensar las pérdidas y evitar una disminución del poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, no pudo garantizar que estos no sufrirán pérdidas frente a la inflación, responsabilizando al Congreso por la falta de consenso en la materia.

Respecto a la postura del presidente Javier Milei, Menem afirmó que no hay margen para negociar, ya que su premisa es la libertad de los argentinos y la lucha contra la inflación.

Sobre la complejidad de la Ley Ómnibus, que abarca una amplia gama de temas, Menem reconoció la dificultad para construir acuerdos, señalando que algunos puntos tendrán mayor respaldo que otros entre los legisladores.

Finalmente, en referencia a la situación económica del país, Menem destacó la constante erosión del poder adquisitivo de los argentinos debido a las políticas económicas deficientes, especialmente las monetarias implementadas por el Banco Central, que resultan en aumentos diarios de precios y una disminución general del bienestar económico de la población.