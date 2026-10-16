Marcha universitaria: fuertes reclamos a Milei y tensión frente al Congreso

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones políticas frente al Congreso de la Nación. La movilización reclamó al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La jornada estuvo marcada por los cuestionamientos al presupuesto previsto para 2027 y por graves incidentes entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Según los reportes difundidos, hubo corridas, lanzamiento de piedras y enfrentamientos, con decenas de detenidos y personas heridas.

Durante el acto central se leyó un documento elaborado por representantes del sistema universitario, gremios y organizaciones estudiantiles. El texto advirtió sobre el deterioro de los salarios, la pérdida de recursos y las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades.

Los organizadores calificaron el presupuesto educativo proyectado como el más bajo de la historia, con una inversión inferior al 1% del producto bruto interno (PBI). También cuestionaron que las Becas Progresar permanezcan en $35.000 desde 2024, al considerar que el monto resulta insuficiente para afrontar gastos básicos como el transporte y los materiales de estudio.

Otro de los puntos centrales fue el reclamo para que el Presupuesto 2027 incorpore los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras el proyecto oficial prevé alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, la entidad reclama una partida cercana a los $11 billones para garantizar su funcionamiento y atender las necesidades salariales.

El documento también exigió la derogación del DNU 70/2023 y cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó el texto.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, sostuvo que las políticas del Gobierno van “en contra del conocimiento, el avance científico y la formación de nuestros jóvenes”. Sus declaraciones se sumaron a las críticas de las autoridades universitarias por la situación presupuestaria del sector.

Por su parte, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que la reducción de las transferencias nacionales afecta la capacidad de las instituciones para sostener sus actividades. Los rectores insistieron en que el presupuesto del próximo año debe contemplar los recursos previstos en la ley.

La protesta contó también con columnas de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y referentes de distintos sectores de la oposición. La convocatoria se desarrolló en paralelo al debate parlamentario por el Presupuesto 2027 y a una sesión especial en Diputados en la que la oposición buscaba tratar el rechazo al DNU 70/2023.

Sin embargo, los bloques que impulsaban la sesión no consiguieron reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum, por lo que el debate no pudo comenzar.

La movilización volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión política. La comunidad universitaria reclamó una respuesta del Ejecutivo y advirtió que la falta de recursos compromete tanto las condiciones laborales como la continuidad de las actividades académicas y científicas.

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